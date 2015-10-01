Страховая компания Медицинская страховая компания «Дальмедстрах»

Справка banki.ru о компании

ОАО «Медицинская страховая компания «Дальмедстрах» – небольшая региональная организация, специализацией которой является обязательное медицинское страхование. По состоянию на 1 июня 2015 года на рынке ОМС компания заняла 19-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых превысило 900 тыс. человек. Компания работает в Амурской и Магаданской областях, где занимает первое место по взносам по ОМС. Региональная сеть насчитывает около 30 филиалов. Головной офис находится в городе Благовещенск (Амурская область).

В июне 2015 года МСК «Дальмедстрах» заявило о прекращении деятельности путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «СК «СОГАЗ-Мед», на 100% дочерней компании АО «СОГАЗ»*. В соответствии с действующим законодательством АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» является правопреемником ОАО «МСК «Дальмедстрах» по всем его правам и обязанностям.



ОАО «МСК «Дальмедстрах» образовано в октябре 2010 года путём преобразования из Государственного унитарного предприятия Амурской области «Медицинская страховая компания «Дальмедстрах», которое осуществляло свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Амурской области с 1994 года. В январе 2014 года МСК «Дальмедстрах» было реорганизовано путём присоединения к нему крупнейшего страховщика по ОМС на Магаданском страховом рынке ОАО «МСК «АВЕ».

Обществом заключены договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) со всеми медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС Амурской и Магаданской областей. МСК «Дальмедстрах» состоит членом Межрегионального союза медицинских страховщиков.

С декабря 2014 года акционером компании является АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Ранее компания принадлежала Министерству имущественных отношений Амурской области.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 38,95 млн рублей. Финансовые показатели по МСФО на сайте компании отсутствуют.

Уставный капитал – 94,46 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Дьячкова (генеральный директор).

*АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания. По итогам 2014 года компания заняла второе место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Региональная сеть компании насчитывает более 70 филиалов и свыше 200 отделений по всей стране. Объем собранной премии в 2014 году составил 105,2 млрд рублей, размер выплат – 42,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 2014 год составила 13,3 млрд рублей. АО «СОГАЗ» является частью Группы «СОГАЗ», в составе которой дочерние компании: «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), ММЦ «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»).

Дата последнего изменения: 22 октября 2015 г.