Страховая компания Финансовое перестраховочное общество

Банк России приказом от 19.11.2015 года № ОД-3231 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2392 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.
Банк России приказом от 19.11.2015 года № ОД-3231 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.