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Страховая компания Финансовое перестраховочное общество

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Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 19.11.2015 года № ОД-3231 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2392 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Финансовое перестраховочное общество»
лицензия ФСФР П №4237 77 от 26.01.2012
Руководитель
Денис Владимирович Кучеров (руководитель временной администрации)
по информации на 3 декабря 2015 г.
ОГРН
1087746824054
Адрес
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8
Телефоны
+7 (495) 737-61-26
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР П №4237 77 от 26.01.2012 Отозвана

Банк России приказом от 19.11.2015 года № ОД-3231 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Финансовое перестраховочное общество».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.

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