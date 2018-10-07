Страховая компания Москва-Волга

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Москва-Волга» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 242-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 26-е место по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (97,67% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Московской области.

22 июня 2017 года Банк России приказом от 22.06.2017 года № ОД-1691 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ от 07.07.2016 № ОД-2175), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО СК «Москва-Волга» образовано в августе 1995 года. Изначально организация работала под названием ЗАО Страховая компания «Кунцево». В 2006 году страховое общество было переименовано в ЗАО СК «Москва-Волга», а в 2011 году – реорганизовано в ООО СК «Москва-Волга».



С ноября 2016 года участником общества с долей 99,9% в уставном капитале является ООО «Жилой комплекс «Молоково» (основной владелец компании с участием 95% – Дмитрий Аксенов).

Динамика сборов компании в последние три года характеризуется резкими скачками. В 2012 году организация собрала 482 тыс. рублей страховых премий против 149,12 млн рублей годом ранее, продемонстрировав стремительное падение сборов на 99,68%. По результатам 2013 года компания собрала 15,47 млн рублей, показав значительный прирост поступлений. В 2014 году наблюдается очередное существенное сокращение объема страховых премий на 93,93%. По итогам 2015 года отмечается очередной скачок в росте поступлений – объем собранной премии увеличился более чем в 30 раз и составил 28,56 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 939 тыс. рублей), из них 100% занимают сборы с юридических лиц. Весь объем премии собран в Московской области. В данном регионе общество заняло 40-е место по общему объему сборов и вошло в топ-5 по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. По итогам первого полугодия 2016 года страховые сборы компании отсутствуют (в аналогичном периоде 2015 года объем премии составил 26,78 млн рублей). С 2012 года по первый квартал 2016 года выплаты компанией не осуществлялись. За второй квартал 2016 года страховщиком выплачено 8,35 млн рублей.

Основной составляющей страхового портфеля компании в 2015 году являлось страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (97,67%). Остаток портфеля занимает страхование имущества юридических лиц (2,08%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (0,26%).

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 25,8 млн рублей (90,37%), размер среднего агентского вознаграждения составил 33,2%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 1,2 млн рублей, по МСФО получен убыток в 8,57 млн рублей. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 10,66 млн рублей по РСБУ и 23,59 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 150 тыс. рублей (по состоянию на 8 октября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 2 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 6 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Малышкин (генеральный директор), Екатерина Краснова (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 16 мая 2017 г.