Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Проспект» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 255-е место по размеру собранных страховых премий, 21-е место по размеру перестраховочных премий и 31-е место в сегменте сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой – главной составляющей страхового портфеля компании в 2014 году. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2015 в отношении ООО «СК «Проспект» введена процедура наблюдения. Иск о признании общества несостоятельным (банкротом) поступил от страхователя общества, которому страховщик не выплатил возмещение, подтвержденное решениями судов двух инстанций.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2015 ООО «СК «Проспект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.



Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3418 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Компания зарегистрирована в июне 2004 года как ООО «Страховая компания «Рипкорд». В декабре 2005 года была переименована в ООО «Страховая компания «Проспект». Приоритетным направлением деятельности компании является сельскохозяйственное страхование. СК «Проспект» является членом ассоциации агропромышленных страховщиков Агропромстрах и Московской торгово-промышленной палаты. Дочерних и ассоциированных обществ компания не имеет.



Участниками страхового общества является пять юридических лиц: ООО «Волга-Строй-Сервис» (32,47%), ООО «Юнивэл» (22,73%), ООО «Жилстройиндустрия» (20,8%), ЗАО «Промтехгарант» (18,81%), ООО «Кибер» (5,19%). Бенефициарами компании выступают: Андрей Бойков (41,08%), Николай Кудрявцев (18,86%) и Александр Юзвак (14,12%).

Объем страховых премий в 2014 году составил 78,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 225,49 млн рублей, в 2012-м – 37,53 млн рублей), из них 100% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Тульской области (40,63%), Удмуртской республике (22,3%), Волгоградской и Рязанской областях (13,85% и 12,92% соответственно).

Выплаты в 2014 году составили 4,55 млн рублей. Уровень выплат – 5,82%. По итогам работы за первый квартал 2015 года страховщиком было собрано 8,28 млн рублей (минус 62,05% к аналогичному периоду 2014 года), выплаты в отчетный период не производились.

Размер собранных перестраховочных премий в 2014 году составил 768,73 млн рублей.

В 2014 году страховой портфель компании состоял на 90,03% из сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой и на 9,15% – из страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Менее 1% занимает страхование имущества юридических лиц и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам.

При помощи посредников в 2014 году страховая организация собрала 71 млн рублей (90,87%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,09%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 146 тыс. рублей, по МСФО – 40,86 млн рублей.

Уставный капитал – 770 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Ноздрякова (генеральный директор).

Клиенты компании: ОАО «Императорский фарфоровый завод», ОАО «ПромТехСервис», ООО «Союзпечать», ЗАО «Анфас», Ведомственная охрана Министерства финансов РФ, ОАО МТС, ОАО Мегафон, ООО Евросеть, ООО «Метропресс», ООО «Альфа-Транс» и др.

Банки-партнеры: ОАО АКБ «Таврический» (СПб), ОАО «Энергомашбанк».

Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.