Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Проспект

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
770 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
146
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
78 126
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
4 547
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Проспект» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 255-е место по размеру собранных страховых премий, 21-е место по размеру перестраховочных премий и 31-е место в сегменте сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой – главной составляющей страхового портфеля компании в 2014 году. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2015 в отношении ООО «СК «Проспект» введена процедура наблюдения. Иск о признании общества несостоятельным (банкротом) поступил от страхователя общества, которому страховщик не выплатил возмещение, подтвержденное решениями судов двух инстанций.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2015 ООО «СК «Проспект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3418 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Компания зарегистрирована в июне 2004 года как ООО «Страховая компания «Рипкорд». В декабре 2005 года была переименована в ООО «Страховая компания «Проспект». Приоритетным направлением деятельности компании является сельскохозяйственное страхование. СК «Проспект» является членом ассоциации агропромышленных страховщиков Агропромстрах и Московской торгово-промышленной палаты. Дочерних и ассоциированных обществ компания не имеет.

Участниками страхового общества является пять юридических лиц: ООО «Волга-Строй-Сервис» (32,47%), ООО «Юнивэл» (22,73%), ООО «Жилстройиндустрия» (20,8%), ЗАО «Промтехгарант» (18,81%), ООО «Кибер» (5,19%). Бенефициарами компании выступают: Андрей Бойков (41,08%), Николай Кудрявцев (18,86%) и Александр Юзвак (14,12%).

Объем страховых премий в 2014 году составил 78,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 225,49 млн рублей, в 2012-м – 37,53 млн рублей), из них 100% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Тульской области (40,63%), Удмуртской республике (22,3%), Волгоградской и Рязанской областях (13,85% и 12,92% соответственно).

Выплаты в 2014 году составили 4,55 млн рублей. Уровень выплат – 5,82%. По итогам работы за первый квартал 2015 года страховщиком было собрано 8,28 млн рублей (минус 62,05% к аналогичному периоду 2014 года), выплаты в отчетный период не производились.

Размер собранных перестраховочных премий в 2014 году составил 768,73 млн рублей.

В 2014 году страховой портфель компании состоял на 90,03% из сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой и на 9,15% – из страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Менее 1% занимает страхование имущества юридических лиц и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам.

При помощи посредников в 2014 году страховая организация собрала 71 млн рублей (90,87%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,09%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 146 тыс. рублей, по МСФО – 40,86 млн рублей.

Уставный капитал – 770 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Ноздрякова (генеральный директор).

Клиенты компании: ОАО «Императорский фарфоровый завод», ОАО «ПромТехСервис», ООО «Союзпечать», ЗАО «Анфас», Ведомственная охрана Министерства финансов РФ, ОАО МТС, ОАО Мегафон, ООО Евросеть, ООО «Метропресс», ООО «Альфа-Транс» и др.

Банки-партнеры: ОАО АКБ «Таврический» (СПб), ОАО «Энергомашбанк».

Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Проспект»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3962 от 30.04.2015
Руководитель
Олег Сергеевич Тиль (конкурсный управляющий)
по информации на 15 марта 2017 г.
ОГРН
1047796416601
Адрес
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, лит. А
Телефоны
+7 (812) 930-67-45
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3962 от 30.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3418 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Проспект»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ЦБРФ СИ № 3962 от 30.04.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 3962 от 30.04.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 1969
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах