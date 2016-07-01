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Страховая компания Рослес

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
711 580
на 01.07.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
-152 304
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
48 333
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
10 669
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Перестрахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Комплексное страхование банков
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Рослес» – универсальная страховая и перестраховочная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 227-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 28-е место – по сборам на рынке входящего перестрахования. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись: добровольное медицинское страхование (59,19%), каско (15,4%) и страхование имущества юридических лиц (11,88%). Компания имеет филиал в Москве и обособленное подразделение в Сочи. Головной офис находится в г. Ростов-на-Дону.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 августа 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

23 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3244 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 21.07.2016 № ОД-2329), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 декабря 2016 года ООО СК «Рослес» признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

ООО СК «Рослес» создана в октябре 1992 года путем преобразования. Ранее компания действовала под названием СК «Аскоралес». Приоритетными направлениями деятельности является ДМС, входящее перестрахование и страхование средств наземного транспорта.

В апреле 2015 года Наблюдательный совет группы «Рослес» принял решение о передаче перестраховочного бизнеса ООО «Рослес-Ре» (лицензия на осуществление перестрахования отозвана приказом Банка России от 21 января 2016 года) в ООО СК «Рослес». При объединении СК «Рослес», имеющая лицензию на перестрахование, примет обязательства перестраховщика, а также его активы, включая денежные средства и недвижимость. Процесс реорганизации планировалось завершить до конца 2015 года. По состоянию на июль 2016 года сообщений о завершении процедуры передачи портфеля не поступало.

СК «Рослес» является Членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Торгово-промышленной палаты Московской области, Южно-Российского Союза страховщиков и других профессиональных объединений. После завершения процесса объединения компания займет место «Рослес-Ре» в Российской Ассоциации авиационных и космических страховщиков, Международной ассоциации участников космической деятельности, Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков.

С 30 июня 2016 года участниками общества в равных долях (по 20% каждый) являются пятеро физических лиц: Владимир Куркин, Павел Миланов, Дмитрий Миронов, Максим Савочкин и Владимир Секрет. До этого единственным участником страхового общества выступал Павел Шутов (100%).

В 2015 году компания собрала в девять раз больше перестраховочных премий, чем в 2014 году (183,43 млн рублей против 20,34 млн рублей годом ранее). В первом квартале 2016 года сохраняется тенденция увеличения сборов на рынке перестрахования – собрано 67,36 млн рублей против 6,14 млн рублей в аналогичном периоде 2015 года.

В 2012 году компания собрала 79,38 млн рублей страховых премий против 65,48 млн рублей годом ранее, показав прирост сборов по договорам прямого страхования на 21,23%. В 2013 году объем поступлений страховщика увеличился на 3,33%. В последующие годы отмечается негативная динамика снижения сборов: в 2014 году объем страховых взносов сократился на 25,37%, а по итогам 2015-го – на 21,04%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 48,33 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 61,21 млн рублей), из них 63,47% занимают сборы с юридических лиц и 36,53% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в семи регионах России, из них наибольший объем собран в Ростовской области и Краснодарском крае (53,19% и 37,52% соответственно).

Выплаты в 2015 году составили 10,67 млн рублей. Уровень выплат – 22,07%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком собрано 3,93 млн рублей (минус 74,47% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено 2,76 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 70,07%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (59,19%), каско (15,4%), страхование имущества юридических лиц (11,88%), страхование грузов (6,89%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,43%).

Весь объем премий в 2015 году собран страховщиком при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 15,85%.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие зарубежные компании – SCOR, Hanover Re, Синдикаты Lloyd’s.

В 2015 году компания получила убыток в размере 152,3 млн рублей по РСБУ и 260,91 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года компания показала чистую прибыль в 1,2 млн рублей по РСБУ и 792 тыс. рублей по МСФО.

Уставный капитал – 711,58 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне C+ «Неудовлетворительный уровень надежности» с негативным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата актуализации – 31 августа 2016 года). Низкий уровень рейтинга обусловлен решением ЦБ РФ приостановить действие лицензий компании на осуществление страхования и перестрахования.

Руководство: Дмитрий Миронов (генеральный директор), Любовь Погорелая (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 29 декабря 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Рослес»
лицензия ЦБРФ СИ № 0060 от 09.10.2015
Руководитель
Дмитрий Николаевич ​Филатов (конкурсный управляющий)
по информации на 29 декабря 2016 г.
ОГРН
1086165004210
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 33-Б
Телефоны
+7 (863) 232-79-02
+7 (863) 234-45-11
+7 (863) 232-85-66
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 0060 от 09.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 23.09.2016 года № ОД-3244 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Рослес».

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 21.07.2016 № ОД-2329), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СЛ № 0060 от 09.10.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0060 - 04 от 09.10.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0060 - 05 от 09.10.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 0060 от 09.10.2015 Отозвана
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