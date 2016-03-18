Страховая компания Экспресс Гарант

Банк России приказом от 03.04.2015 года № ОД-722 отозвал лицензию на осуществление страхования САО «Экспресс Гарант» в связи с неустранением страховщиком нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в части обеспечения страховых резервов и собственных средств активами, принимаемыми в их покрытие.
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «Экспресс Гарант»
лицензия ФССН С № 2512 66 от 30.04.2008
Руководитель
Александр Николаевич Устюхин (руководитель ликвидационной комиссии)
по информации на 15 января 2017 г.
ОГРН
1026602951550
Адрес
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 120-Б
Телефоны
+7 (343) 220-95-75
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С № 2512 66 от 30.04.2008
Отозвана
Банк России приказом от 03.04.2015 года № ОД-722 отозваллицензию на осуществление страхования САО «Экспресс Гарант» в связи с неустранением страховщиком нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в части обеспечения страховых резервов и собственных средств активами, принимаемыми в их покрытие.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.