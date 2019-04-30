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Страховая компания НКО ПОВС «Взаимопомощь»

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О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
296
за 2017
Справка banki.ru о компании

НКО ПОВС «Взаимопомощь» приступило к работе на рынке взаимного страхования с августа 2017 года. Согласно уставу, общество праве осуществлять 8 видов страхования (каско, страхование имущества юридических и физических лиц, страхование предпринимательских и финансовых рисков и др.). Центральный офис компании находится в Москве.

Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопопощь» зарегистирована в июне 2017 года. Лицензия на осуществление взаимного страхования выдана ЦБ РФ в августе 2017 года. Позже, в январе 2018-го Банк России принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса и расширением перечня видов страхования НКО ПОВС «Взаимопомощь». Учредители общества не заявлены.

В 2017 году общество собрало 296 тыс. рублей премий, а по итогам первого квартала 2018-го – 443 тыс. рублей. Выплаты с 2017 года по настоящее время отсутствуют.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, членами НКО ПОВС «Взаимопомощь» являются 5 физлиц – Ольга Милютина, Марина Воронина, Александр Новак, Алсу Набиева и Садия Хайретдинова.

Руководство: Шафиев Рустам Черкяз Оглы (директор).

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «Взаимопомощь»
лицензия ЦБРФ ВС № 4354 от 22.01.2018
Руководитель
Шафиев Рустам Черкяз Оглы (директор)
по информации на 6 ноября 2018 г.
ОГРН
5157746200376
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, эт. 3, пом. I, оф. 28
Телефоны
+7 (965) 255-13-13
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4354 от 22.01.2018 Действует
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