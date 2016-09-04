Страховая компания Региональная страховая компания «Губернская»

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Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3408 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 мая 2016 года ООО «Региональная страховая компания «Губернская» находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу ООО «Веркрас».

Дата последнего изменения: 29 мая 2016 г.