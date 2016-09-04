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Страховая компания Региональная страховая компания «Губернская»

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 606
на 04.09.16
Объем премий, тыс. ₽
21
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3408 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 мая 2016 года ООО «Региональная страховая компания «Губернская» находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу ООО «Веркрас».

Дата последнего изменения: 29 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Региональная страховая компания «Губернская»»
лицензия ФСФР С № 3479 55 от 22.08.2013
ОГРН
1035504002467
Адрес
Российская Федерация, 644070, г. Омск, ул. Степная, д. 73
Телефоны
+7 (3812) 30-47-70
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С № 3479 55 от 22.08.2013 Отозвана

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3408 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы.
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