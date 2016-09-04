Страховая компания Региональная страховая компания «Губернская»

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3408 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 мая 2016 года ООО «Региональная страховая компания «Губернская» находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу ООО «Веркрас».
Дата последнего изменения: 29 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Региональная страховая компания «Губернская»»
лицензия ФСФР С № 3479 55 от 22.08.2013
ОГРН
1035504002467
Адрес
Российская Федерация, 644070, г. Омск, ул. Степная, д. 73
Телефоны
+7 (3812) 30-47-70
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С № 3479 55 от 22.08.2013
Отозвана
Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3408 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Региональная страховая компания «Губернская»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.