Страховая компания СО «Помощь»

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховое общество «Помощь» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 97-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 30-е – по страхованию имущества юридических лиц (39,21% страхового портфеля) и 14-е – по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам (33,95%). Компания имеет филиалы в Москве и Краснодаре, а также обособленное подразделение в Воронеже. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Компания через несколько российских организаций контролируется семьей Локтаевых.

СО «Помощь» было учреждено в 1995 году в Санкт-Петербурге. Основателями и владельцами компании на рынке считаются члены семьи Локтаевых (Дмитрий Локтаев, в настоящее время занимающий должность генерального директора фонда «Региональный оператор по капитальному ремонту в Санкт-Петербурге»; Алла Локтаева, президент дочерней организации страховщика «Жива»; нынешний генеральный директор «Помощи» Александра Локтаева). Основным направлением деятельности компании стало корпоративное страхование, в основном строительно-монтажных рисков, а также имущества и грузов (эти виды страхования остаются приоритетными для страховщика вплоть до настоящего времени).

В начале 2000-х годов компания начала развивать розничное направление – страхование каско и выезжающих за рубеж. В 2009 году СО «Помощь» купило небольшую московскую компанию «Жива» (в 2008-м занимала 295-е место на рынке по объему собранной премии, составившему 122,8 млн рублей). Подробности сделки не разглашались. С помощью этой компании, имевшей лицензию по ОСАГО, СО «Помощь» смогло выйти на соответствующий сегмент рынка. Однако, учитывая нежелание компании акцентироваться на рискованных видах страхования, автострахование (каско и ОСАГО) не стало массовым для страховщика. СО «Помощь» по-прежнему специализировалось на развитии приоритетного для компании направления по страхованию строительно-монтажных рисков, являясь одним из лидеров этого рынка (по итогам 2008 года входило в топ-3 крупнейших игроков сегмента). В 2013 году компания вышла на рынки добровольного медицинского страхования (в основном корпоративных клиентов) и агрострахования.

В 2014 году Минмособлимущество оспорило в судебном порядке ряд договоров страхования строительно-монтажных рисков, заключенных между СО «Помощь» и «Московским областным дорожным центром». Причина разбирательства – отсутствие согласования сделок со стороны Минмособлимущество. Страховщик произвел возвраты премий на сумму свыше 300 млн рублей.

В сентябре 2015 года Банк России приостанавливал действие лицензий на страхование и перестрахование СО «Помощь» в связи с неисполнением страховщиком в установленный срок предписания. 29 декабря 2015 года действие лицензий было возобновлено.

В настоящее время СО «Помощь» является универсальной страховой компанией, специализирующейся на предоставлении услуг по страхованию имущества юридических лиц и страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. СО «Помощь» является материнской компанией по отношению к ООО «Русское Страховое Общество «Помощь» (100% уставного капитала), лицензия на осуществление страхования которого отозвана приказом ФСФР от 11.05.2012 года №12-1207/пз-и. СО «Жива», являющееся ранее еще одной дочерней компанией СО «Помощь» в августе 2015 года вышло из состава страховой группы «Помощь». В результате сделки контроль и управление страховой организацией полностью перешли к новым собственникам, не входящим в группу компаний «Помощь». Сделка завершена в конце июля 2015 года. 1 декабря 2015 года лицензии на осуществление страхования и перестрахования СО «Жива» были отозваны приказом Банка России.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1474 отозвал лицензии компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ОПО и ОСГОПП в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада. До 1 января 2016 года компания являлась членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО), но с отчетной даты прекратила свое членство в объединении в связи с добровольным выходом. В настоящее время компания не заключает новых договоров ОСОПО, а также не занимается обязательным страхованием ответственности перевозчика перед пассажирами. С 1 января 2018 года компания приняла решение о приостановке работы в системе страхования сельскохозяйственных рисков и выходе с Национального союза агростраховщиков.

В планах Группы на 2018 год — продолжение развития таких направлений, как страхование гражданской ответственности членов СРО, развитие страхования строительно-монтажных работ в секторе санкционного бизнеса, страхование имущества юридических лиц, страхование общей гражданской ответственности.

Участниками общества являются: ООО «Северо-Западный промышленный союз» (51% акций, владелец общества – Алла Локтаева), ООО «Петростройинвест» (33%, владелец общества – Дмитрий Локтаев), ООО «Центр социальных инициатив «Помощь» (16%, владелец общества – Александр Локтаев).

В 2012 году компания собрала 2,01 млрд рублей страховых премий, что на 26,34% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста составили 17,46%, объем сборов достиг 2,36 млрд рублей (52-е место в ренкинге). В последующие годы отмечается сокращение сборов. В 2014-м объем поступлений снизился на 9,48%, а по итогам 2015-2016 годов – на 65,91% и 6,09% соответственно. Столь резкое падение сборов обусловлено лицензионными санкциями. В 2017 году страховщиком собрано 858,92 млн рублей премий, что на 25,61% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 683,79 млн рублей). В структуре сборов 54,35% занимают премии по договорам с юридическими лицами, 45,65% – доля премий физических лиц. Размер страховых выплат в минувшем году составил 198,84 млн рублей, уровень выплат – 23,15%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 430,1 млн рублей премий, что на 22,63% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 350,71 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 119,88 млн рублей, уровень выплат – 27,87%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: страхование имущества юридических лиц (39,21%), страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (33,95%), добровольное медицинское страхование (9,84%), страхование финансовых рисков (6,0%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,8%), страхование грузов (2,1%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 297,89 млн рублей премий (34,68%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,72%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, РНПК.

По итогам 2017 года организация показала 396 тыс. рублей чистой прибыли по РСБУ и 1,7 млн рублей совокупного дохода по МФСО. Предыдущий год общество закончило с чистой прибылью по РСБУ в размере 99,45 млн рублей и совокупным убытком по МСФО в 101,4 млн рублей.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 162 чел., страховых агентов-юридических лиц – 105 ед., страховых агентов-физических лиц – 68 чел. (из них 21 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

Standard & Poor's подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «В-», по национальной шкале – «ruBBB». Впоследствии рейтинги были отозваны по просьбе эмитента. На момент отзыва прогноз по рейтингам был «стабильным» (дата актуализации – 9 сентября 2015 года).

Эксперт РА повысило рейтинг надежности СО «Помощь» до уровня ruB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз (дата события – 28 ноября 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruB- со стабильным прогнозом.

Руководство: Александр Локтаев (генеральный директор).

Партнеры

Банки: Северо-западный банк ОАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ, ОАО «Альфа-Банк», ООО КБ «Кубань Кредит» и другие.

Клиентами компании являются более 5 тыс. предприятий, среди которых ГК «МонАрх», «РЖДстрой», ПАО «Волгомост», «Мосинжпроект», «Логитерра», ГК «АРКС», ОАО «Краснодартеплосеть», ГУП «Севастопольский автодор», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность», ООО «ТНС энерго Пенза», ГУП «Мосгортранс», АО «Горэлектросеть», ГУП «ОКЭС», АО «Управление отходами» и другие.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.