Справка banki.ru о компании

ООО СК «Селена» (ООО СК «Капитал-Полис С» до марта 2016 года) – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 186-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 43-е место по сборам в Санкт-Петербурге – основном регионе деятельности. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись каско (68,63%) и страхование грузов (25,43%). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4546 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Cогласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 25 января 2018 года компания реорганизована в ООО «Селена», уставной капитал общества уменьшен до 16 тыс. рублей (с 07.02.2018).

ООО «Страховая компания «Селена» зарегистрировано в мае 2004 года. В 2008 году общество было переименовано в ООО СК «Капитал-Полис С», а в марте 2016 года – компания сменила названия на первоначальное. В настоящее время организация является универсальным страховщиком, приоритетные направления деятельности которого – каско и страхование грузов.



В марте 2015 года на общем собрании участников компании было принято решение о прекращении реализации страховых продуктов с 1 апреля 2015 года с целью подготовки ООО СК «Селена» к возможной продаже третьим лицам в 2016 году.

Единственным участником общества является Людмила Аксененко (100%).

С 2011 по 2014 год компания демонстрировала стабильное увеличение объемов сборов. В 2012 году обществом собрано на 22,89% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (157,76 млн рублей против 128,37 млн рублей годом ранее). В 2013 году темпы прироста составили 31,97%, а в 2014 году – достигли 80,18%. По итогам 2015 года отмечается резкое сокращение объема поступлений на 65,74%.

Объем собранных страховых премий в 2015 году составил 128,5 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 375,12 млн рублей), из них 68,59% занимают сборы с физических лиц и 31,41% – с юридических лиц. Весь объем премий собран в Санкт-Петербурге. Выплаты в 2015 году составили 159,88 млн рублей. Уровень выплат – 124,42%. По итогам первого полугодия 2016 года страховщиком было собрано 2,95 млн рублей против 111,78 млн рублей в аналогичном периоде 2015 года, выплачено – 54,3 млн рублей.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими являлись следующие виды страхования: каско (68,63%), страхование грузов (25,43%) и добровольное личное страхование (2,84%, из них ДМС – 1,79%, страхование от несчастных случаев и болезней – 1,05%).

При помощи посредников в 2015 году страховщиком собрано 126,94 млн рублей (98,79%), размер среднего агентского вознаграждения составил 26,14%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 443 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 65,48 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 44 тыс. рублей и совокупный доход в 28,01 млн рублей по МСФО.

7 февраля 2018 года единственным участником ООО «Селена» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 160 млн рублей уменьшается на 159,98 млн рублей путём погашения долей, принадлежащих обществу. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 16 тыс. рублей.



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых страховых агентов-физических лиц составила 4 чел, страховые агенты-юридические лица – отсутствуют, среднесписочная численность работников – 2 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 5 чел.



Рейтинг компании:

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А «Высокий уровень надежности», первый подуровень и отозвало его в связи с завершением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз (дата актуализации – 22 декабря 2015 года).

Руководство: Людмила Аксененко (генеральный директор), Любовь Кухтина (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 29 мая 2018 г.