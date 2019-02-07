Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 450 ₽ единовременная плата за весь срок действия карты (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах банка взимается комиссия 50 руб.) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН ВУЗ-банка

1% от суммы, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20% Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 07.02.2019 13:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.