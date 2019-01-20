МТС Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Детский мир
MasterCard World «Детский мир» — МТС Банк
Основные характеристики
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
- Супермаркеты
- Другое
начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир":
- 8,3% за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";
- 5,3% за каждые 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";
- 1,3% за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках
срок действия бонусов - 12 месяцев
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 590 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,9% + 350 руб.;
- 0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,9% + 350 руб.;
- 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 150 руб., снятие наличных - 6 900 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без подтверждения дохода;
- оформление с 18 до 70 лет;
- бесплатный 1-й год обслуживания;
- бонусная программа
Особые ограничения
- карта оформляется действующим участникам программы лояльности "Детский мир"
Дата актуализации
20.01.2019 23:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Детский мир» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт