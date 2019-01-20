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МТС Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Детский мир

MasterCard World «Детский мир» — МТС Банк
Основные характеристики
  • ставка от 24,9% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
  • Супермаркеты
  • Другое

начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир":

  • 8,3% за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";
  • 5,3% за каждые 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";
  • 1,3% за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках

срок действия бонусов - 12 месяцев

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 590 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,9% + 350 руб.;
  • 0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,9% + 350 руб.;
  • 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 150 руб., снятие наличных - 6 900 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода;
  • оформление с 18 до 70 лет;
  • бесплатный 1-й год обслуживания;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • карта оформляется действующим участникам программы лояльности "Детский мир"
Дата актуализации
20.01.2019 23:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Детский мир» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт