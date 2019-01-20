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Другое начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир": 8,3% за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";

5,3% за каждые 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";

1,3% за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках срок действия бонусов - 12 месяцев Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 590 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3,9% + 350 руб. - за счет кредита;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 350 руб.;

0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 350 руб.;

1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 150 руб., снятие наличных - 6 900 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 999 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24,9% до 27% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода;

оформление с 18 до 70 лет;

бесплатный 1-й год обслуживания;

бонусная программа Особые ограничения карта оформляется действующим участникам программы лояльности "Детский мир" Дата актуализации 20.01.2019 23:01 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.