Страховая компания Престиж-Полис

Справка banki.ru о компании

АО «Страховая группа «Престиж-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 197-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основной объем премий в минувшем году собран по добровольному медицинскому страхованию (100%). Компания не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ. Головной офис находятся в Москве.

Страховая группа «Престиж-Полис» создана в июле 2003 года в целях развития страховых программ по защите имущественных интересов и минимизации рисков участников фармацевтического рынка. С 2018 года компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков.



Акционерами общества являются: ЗАО «Нордик Лигал Групп» (83,78%), АО «Атлантика» (8,11%) и ООО «УК Жил Фонд» (8,11%). Лицом, осуществляющим контроль над страховой компанией, является Александр Костюков – владелец 100% акций ЗАО «Нордик Лигал Групп».

С 2010 по 2012 год компания демонстрирует небольшой стабильный прирост сборов, объем поступлений в 2012-м достиг 76,77 млн рублей. В последующий период деятельности наблюдается резкое снижение объемов поступлений, что особенно показательно проявилось за последние два года. В 2016 году сборы страховщика сократились на 67,83%, размер поступлений составил 11,78 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 36,6 млн рублей). В минувшем году объем собранной премии составил всего 943 тыс. рублей (8,01% от показателя 2016-го). Размер страховых выплат в 2017 году достиг 4,84 млн рублей, уровень выплат – 513,04%. Сборы и выплаты за первый квартал текущего года отсутствуют.

Основной объем страховых операций компании по итогам 2017 года пришелся на добровольное медицинское страхование (100% сборов).

По итогам 2017 года убыток компании составил 12,84 млн рублей по отчетности РСБУ и 8,09 млн рублей по МСФО. В предыдущем году страховщик также показал отрицательный финансовый результат – 54,94 млн рублей согласно РСБУ и 53,77 млн рублей по МСФО.

26 мая 2016 года годовым общим собранием акционеров компании принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 160 млн рублей, на 9,75 млн рублей путём погашения акций, выкупленных обществом у акционеров и не реализованных в течение года. С 29 августа 2016 года размер изменённого капитала юридического лица составляет 150,25 млн рублей.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: рейтинг надежности компании подтвержден на уровне А «Высокий уровень надежности», третий подуровень, со стабильным прогнозом и отозван в связи с завершением срока действия рейтинга (дата актуализации – 24 июня 2015 года).

Руководство: Юрий Алгебраистов (генеральный директор), Татьяна Комарова (главный бухгалтер).

Партнеры

Банки: ОАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ24», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО АКБ «Ланта-Банк» и др.

Среди основных клиентов компании – представительство Оренбургской области при Правительстве Российской Федерации, ФКУ «Росдортехнология», ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат», ФГУП «ВНИИ оптико-физических измерений» и др.

Дата последнего изменения: 13 августа 2018 г.