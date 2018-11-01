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Страховая компания СК КАРДИФ

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
613 945
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
9 502 942
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
551 659
за 2017
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Информация о компании

ООО «СК КАРДИФ» — универсальная розничная страховая компания, входит во французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif, подразделение финансовой группы BNP Paribas. Головной офис компании расположен в Москве.

«СК КАРДИФ» специализируется на банковском и кредитном страховании. Основное направление деятельности — реализация страховых продуктов заемщикам через сеть внешних партнеров: банки, кэптивные банки и страховые брокеры автопроизводителей, дилерские холдинги.

В 2007 году французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif создал дочернюю компанию в России. Как и другие региональные структуры холдинга во всем мире, российская компания реализует в основном программы личного страхования заемщиков. При этом страховщик не стал создавать собственную розничную сеть, а пошел по пути развития партнерских продаж; эту бизнес-модель BNP Paribas Cardif успешно применяет во многих странах.

В первые два года работы страховщика российский рынок банковского страхования переживал не лучшие времена. Только за 2009 год на фоне финансового кризиса и сворачивания автокредитования, объем рынка банковского страхования сократился на 10 %. Однако уже в 2010 году рынок банковского страхования вырос на 16,5 %, его объем достиг 94 млрд рублей, основным драйвером роста стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. Начиная с 2010 года «СК КАРДИФ» активно развивает партнерские отношения с крупными российскими розничными банками и наращивает бизнес темпами, значительно опережающими средние по рынку.

По итогам 2011 года объем премии страховщика достиг 3 млрд рублей, а в 2013 компания вошла в топ-30 крупнейших российских страховых компаний, нарастив объем премии до 4,9 млрд. рублей. В 2012 и 2013 годах темпы прироста страховой премии «СК КАРДИФ» составили 45% и 31%, соответственно.

В 2014 году отмечается сокращение объема премий на 36 %, а по итогам 2015 года — прирост сборов на 36 % до 5 млрд рублей.

Финансовые результаты «СК КАРДИФ» по итогам 2016 года:

В 2016 году компания удвоила объем продаж по сравнению с предшествующим годом, собрав 10 млрд рублей премий, из них 98 % поступлений получены по договорам с физическими лицами, остальные 2 % по договорам с юридическими лицами.

Размер страховых выплат составил 1,1 млрд. рублей, 73 % от этой суммы пришлись на выплаты по договорам страхования от несчастных случаев, 16 % — на договоры страхования финансовых рисков.

Компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 384 млн рублей.

Уставный капитал «СК КАРДИФ» по состоянию на 1 апреля 2017 года — 120 млн рублей.

С марта 2017 года компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков.

Генеральный директор: Константин Козлов.

BNP Paribas Cardif — страховой холдинг в составе группы BNP Paribas, европейского лидера на рынках банковских и финансовых услуг; по объемам сборов занимает четвертое место на рынке страхования физических лиц во Франции. BNP Paribas Cardif продает страховые продукты и услуги в 36 странах мира через 500 своих партнеров-дистрибьюторов, работающих в различных отраслях экономики, в их числе: финансовые и кредитные учреждения, автодилеры, телекоммуникационные компании, брокерские фирмы и др. Число сотрудников холдинга превышает 10 тыс. человек. Количество клиентов — около 100 млн человек по всему миру. Основные финансовые показатели за 2016 год: объем собранных премий — 27,1 млрд евро, чистый доход до налогообложения — 1,4 млрд евро, активы под управлением — 226 млрд евро.

Справка banki.ru о компании

ООО «СК КАРДИФ» – универсальная страховая розничная компания, средняя по размеру сборов. Входит во французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif, подразделение финансовой группы BNP Paribas. По итогам 2017 года компания заняла 22-е место по объему собранной премии среди российских страховщиков и четвертое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, занимающем 64,72% страхового портфеля. Основное направление деятельности – реализация страховых продуктов заемщикам через сеть внешних партнеров (банки, розничные компании бытовой электроники, автодилеры). Головной офис компании расположен в Москве.

Страховая компания «КАРДИФ» была создана в 2008 году французским страховым холдингом BNP Paribas Cardif (специализируется на банковском страховании и является одним из мировых лидеров на рынке кредитного страхования; BNP Paribas Cardif, в свою очередь, входит в крупную финансовую группу BNP Paribas*).

Как и во всем мире, российское подразделение BNP Paribas Cardif также сконцентрировала свою деятельность на банковском страховании: личном страховании заемщиков, страховании банковских карт и т. д. При этом компания не стала создавать собственную розничную сеть, а пошла по пути развития партнерских продаж – бизнес-модель, успешно применяемую BNP Paribas Cardif во многих странах. Продукты СК «КАРДИФ» начали продавать партнеры страховой компании – розничные банки, автодилеры, торговые сети и т. д. Эта стратегия, как ожидали в компании, должна была вывести «КАРДИФ» в течение 3–5 лет в число лидеров российского рынка кредитного страхования.

Отметим, что в первые два года работы страховщика российский рынок банкострахования переживал не лучшие времена. Так, объемы этого сегмента в 2009 году в связи со сворачиванием автокредитования из-за кризиса сократились по сравнению с показателями предыдущего года на 10%. Однако уже в 2010 году рост рынка банкострахования, по данным «Эксперт РА», составил 16,5% (его объем достиг 94 млрд рублей), и основным его драйвером стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. Начиная с 2010 года страховщику, активно развивающему партнерские отношения с крупными российскими розничными банками и другими партнерами, удавалось наращивать бизнес темпами, значительно опережающими рыночные. Так, по итогам 2010 года объем премии страховщика вырос более чем в четыре раза и составил 1,2 млрд рублей (59-е место среди крупнейших страховщиков; для сравнения: в 2009 году компания занимала 179-е место). В 2011 году этот показатель удвоился и достиг 2,7 млрд рублей (38-е место), а в 2013-м компании удалось войти в топ-30 крупнейших российских страховых компаний (4,9 млрд рублей, 30-е место). При этом порядка 70% сборов приходилось на страхование заемщиков от несчастного случая.

В настоящее время «КАРДИФ» – универсальная розничная компания, специализирующаяся на банковском и кредитном страховании. ООО «СК КАРДИФ» на 100% принадлежит французскому страховому холдингу BNP Paribas Cardif и является 100-процентной дочерней компанией финансовой группы BNP Paribas. С марта 2017 года компания включена в состав Всероссийского союза страховщиков.

С 2010 по 2013 год компания демонстрировала стабильный рост объема поступлений. В 2014 году отмечается сокращение объема премий на 28,39%, а по итогам 2015-2016 годов – прирост сборов на 31,35% и 120,59% соответственно. В 2017 году компания собрала 9,5 млн рублей премий, что на 6,24% уступает аналогичному показателю 2016 года. В структуре сборов более 97% занимают премии по договорам с розничными клиентами. Размер страховых выплат в 2017 году составил 551,66 млн рублей, уровень выплат – 5,81%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 4,32 млрд рублей премий, что незначительно уступает показателю за аналогичный период предыдущего года (-0,35% к 2017-му). Сумма выплат за этот период составила 272,82 млн рублей, уровень выплат – 6,31%.

Основные сборы премий 2017 году пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (64,72%), страхование финансовых рисков (25,02%) и каско (7,06%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 9,14 млрд рублей (96,2%), размер среднего агентского вознаграждения составил 81,09%.

В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 613,95 млн рублей, что на 39,13% меньше, чем за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 1,01 млрд рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году увеличился на 45,15% сравнительно с показателем предыдущего года (в 2016-м – 627,42 млн рублей) и составил 910,73 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 134 чел., количество страховых агентов-юридических лиц – 37 ед.

В настоящее время ООО «СК КАРДИФ» не присвоено рейтингов национальными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров (по состоянию на 31 декабря 2017 года): Александр Дразниекс (председатель), Жерар Бине, Андре Буланже. Все члены Совета директоров являются сотрудниками группы BNP Paribas.

Руководство: Константин Козлов (генеральный директор), Елена Мартынова, Анна Смыслова, Елена Пасечник, Владимир Именохоев, Николай Калинин, Сергей Прилепко, Мария Рвачева.

Партнеры компании:

Автосалоны и автосервисы: «Руслан», «Муса Моторс» и др.

Банки: Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Сетелем Банк, Связной Банк и др.

Кроме того, компания сотрудничает с розничными сетями по продажам бытовой техники и электроники, сотовыми операторами, финансовыми подразделениями автопроизводителей и другими компаниями, ориентированными на массового потребителя.

*BNP Paribas Cardif – страховой холдинг, входящий в состав группы BNP Paribas, европейского лидера банковских и финансовых услуг. Во Франции холдинг занимает 4 позицию по страхованию физических лиц. BNP Paribas Cardif продает продукты и услуги через своих партнеров-дистрибьюторов в 35 странах мира. BNP Paribas Cardif реализует услуги через 500 партнеров, работающих в различных отраслях промышленности: финансовые и кредитные учреждения, автодилеры, телекоммуникационные компании, брокеры и др. Количество сотрудников насчитывает более 10 тыс. человек. Количество клиентов – около 100 млн человек по всему миру. Основные финансовые показатели за 2016 год: объем собранных премий – 27,1 млрд евро (-2,1% к 2015 году), чистый доход до налогообложения – 1,4 млрд евро (+2,8% к 2015 году), активы под управлением – 226 млрд евро (+5,1% к 2015 году).

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК КАРДИФ»
лицензия ЦБРФ СИ № 4104 от 18.07.2018
Руководитель
Константин Владимирович Козлов (генеральный директор)
по информации на 30 марта 2018 г.
ОГРН
1077757490920
Адрес
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, эт. 18, пом. СХ
Телефоны
+7 (495) 287-77-85
8 800 555-87-65
Официальный сайт
https://mycardif.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 4104 от 18.07.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 4104 от 18.07.2018 Действует
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