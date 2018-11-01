Страховая компания СК КАРДИФ

Информация о компании

ООО «СК КАРДИФ» — универсальная розничная страховая компания, входит во французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif, подразделение финансовой группы BNP Paribas. Головной офис компании расположен в Москве.

«СК КАРДИФ» специализируется на банковском и кредитном страховании. Основное направление деятельности — реализация страховых продуктов заемщикам через сеть внешних партнеров: банки, кэптивные банки и страховые брокеры автопроизводителей, дилерские холдинги.

В 2007 году французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif создал дочернюю компанию в России. Как и другие региональные структуры холдинга во всем мире, российская компания реализует в основном программы личного страхования заемщиков. При этом страховщик не стал создавать собственную розничную сеть, а пошел по пути развития партнерских продаж; эту бизнес-модель BNP Paribas Cardif успешно применяет во многих странах.

В первые два года работы страховщика российский рынок банковского страхования переживал не лучшие времена. Только за 2009 год на фоне финансового кризиса и сворачивания автокредитования, объем рынка банковского страхования сократился на 10 %. Однако уже в 2010 году рынок банковского страхования вырос на 16,5 %, его объем достиг 94 млрд рублей, основным драйвером роста стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. Начиная с 2010 года «СК КАРДИФ» активно развивает партнерские отношения с крупными российскими розничными банками и наращивает бизнес темпами, значительно опережающими средние по рынку.

По итогам 2011 года объем премии страховщика достиг 3 млрд рублей, а в 2013 компания вошла в топ-30 крупнейших российских страховых компаний, нарастив объем премии до 4,9 млрд. рублей. В 2012 и 2013 годах темпы прироста страховой премии «СК КАРДИФ» составили 45% и 31%, соответственно.

В 2014 году отмечается сокращение объема премий на 36 %, а по итогам 2015 года — прирост сборов на 36 % до 5 млрд рублей.

Финансовые результаты «СК КАРДИФ» по итогам 2016 года:

В 2016 году компания удвоила объем продаж по сравнению с предшествующим годом, собрав 10 млрд рублей премий, из них 98 % поступлений получены по договорам с физическими лицами, остальные 2 % по договорам с юридическими лицами.

Размер страховых выплат составил 1,1 млрд. рублей, 73 % от этой суммы пришлись на выплаты по договорам страхования от несчастных случаев, 16 % — на договоры страхования финансовых рисков.

Компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 384 млн рублей.

Уставный капитал «СК КАРДИФ» по состоянию на 1 апреля 2017 года — 120 млн рублей.

С марта 2017 года компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков.

Генеральный директор: Константин Козлов.

BNP Paribas Cardif — страховой холдинг в составе группы BNP Paribas, европейского лидера на рынках банковских и финансовых услуг; по объемам сборов занимает четвертое место на рынке страхования физических лиц во Франции. BNP Paribas Cardif продает страховые продукты и услуги в 36 странах мира через 500 своих партнеров-дистрибьюторов, работающих в различных отраслях экономики, в их числе: финансовые и кредитные учреждения, автодилеры, телекоммуникационные компании, брокерские фирмы и др. Число сотрудников холдинга превышает 10 тыс. человек. Количество клиентов — около 100 млн человек по всему миру. Основные финансовые показатели за 2016 год: объем собранных премий — 27,1 млрд евро, чистый доход до налогообложения — 1,4 млрд евро, активы под управлением — 226 млрд евро.