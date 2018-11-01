Страховая компания СК КАРДИФ

ООО «СК КАРДИФ» — универсальная розничная страховая компания, входит во французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif, подразделение финансовой группы BNP Paribas. Головной офис компании расположен в Москве.
«СК КАРДИФ» специализируется на банковском и кредитном страховании. Основное направление деятельности — реализация страховых продуктов заемщикам через сеть внешних партнеров: банки, кэптивные банки и страховые брокеры автопроизводителей, дилерские холдинги.
В 2007 году французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif создал дочернюю компанию в России. Как и другие региональные структуры холдинга во всем мире, российская компания реализует в основном программы личного страхования заемщиков. При этом страховщик не стал создавать собственную розничную сеть, а пошел по пути развития партнерских продаж; эту бизнес-модель BNP Paribas Cardif успешно применяет во многих странах.
В первые два года работы страховщика российский рынок банковского страхования переживал не лучшие времена. Только за 2009 год на фоне финансового кризиса и сворачивания автокредитования, объем рынка банковского страхования сократился на 10 %. Однако уже в 2010 году рынок банковского страхования вырос на 16,5 %, его объем достиг 94 млрд рублей, основным драйвером роста стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. Начиная с 2010 года «СК КАРДИФ» активно развивает партнерские отношения с крупными российскими розничными банками и наращивает бизнес темпами, значительно опережающими средние по рынку.
По итогам 2011 года объем премии страховщика достиг 3 млрд рублей, а в 2013 компания вошла в топ-30 крупнейших российских страховых компаний, нарастив объем премии до 4,9 млрд. рублей. В 2012 и 2013 годах темпы прироста страховой премии «СК КАРДИФ» составили 45% и 31%, соответственно.
В 2014 году отмечается сокращение объема премий на 36 %, а по итогам 2015 года — прирост сборов на 36 % до 5 млрд рублей.
Финансовые результаты «СК КАРДИФ» по итогам 2016 года:
В 2016 году компания удвоила объем продаж по сравнению с предшествующим годом, собрав 10 млрд рублей премий, из них 98 % поступлений получены по договорам с физическими лицами, остальные 2 % по договорам с юридическими лицами.
Размер страховых выплат составил 1,1 млрд. рублей, 73 % от этой суммы пришлись на выплаты по договорам страхования от несчастных случаев, 16 % — на договоры страхования финансовых рисков.
Компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 384 млн рублей.
Уставный капитал «СК КАРДИФ» по состоянию на 1 апреля 2017 года — 120 млн рублей.
С марта 2017 года компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков.
Генеральный директор: Константин Козлов.
BNP Paribas Cardif — страховой холдинг в составе группы BNP Paribas, европейского лидера на рынках банковских и финансовых услуг; по объемам сборов занимает четвертое место на рынке страхования физических лиц во Франции. BNP Paribas Cardif продает страховые продукты и услуги в 36 странах мира через 500 своих партнеров-дистрибьюторов, работающих в различных отраслях экономики, в их числе: финансовые и кредитные учреждения, автодилеры, телекоммуникационные компании, брокерские фирмы и др. Число сотрудников холдинга превышает 10 тыс. человек. Количество клиентов — около 100 млн человек по всему миру. Основные финансовые показатели за 2016 год: объем собранных премий — 27,1 млрд евро, чистый доход до налогообложения — 1,4 млрд евро, активы под управлением — 226 млрд евро.
ООО «СК КАРДИФ» – универсальная страховая розничная компания, средняя по размеру сборов. Входит во французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif, подразделение финансовой группы BNP Paribas. По итогам 2017 года компания заняла 22-е место по объему собранной премии среди российских страховщиков и четвертое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, занимающем 64,72% страхового портфеля. Основное направление деятельности – реализация страховых продуктов заемщикам через сеть внешних партнеров (банки, розничные компании бытовой электроники, автодилеры). Головной офис компании расположен в Москве.
Страховая компания «КАРДИФ» была создана в 2008 году французским страховым холдингом BNP Paribas Cardif (специализируется на банковском страховании и является одним из мировых лидеров на рынке кредитного страхования; BNP Paribas Cardif, в свою очередь, входит в крупную финансовую группу BNP Paribas*).
Как и во всем мире, российское подразделение BNP Paribas Cardif также сконцентрировала свою деятельность на банковском страховании: личном страховании заемщиков, страховании банковских карт и т. д. При этом компания не стала создавать собственную розничную сеть, а пошла по пути развития партнерских продаж – бизнес-модель, успешно применяемую BNP Paribas Cardif во многих странах. Продукты СК «КАРДИФ» начали продавать партнеры страховой компании – розничные банки, автодилеры, торговые сети и т. д. Эта стратегия, как ожидали в компании, должна была вывести «КАРДИФ» в течение 3–5 лет в число лидеров российского рынка кредитного страхования.
Отметим, что в первые два года работы страховщика российский рынок банкострахования переживал не лучшие времена. Так, объемы этого сегмента в 2009 году в связи со сворачиванием автокредитования из-за кризиса сократились по сравнению с показателями предыдущего года на 10%. Однако уже в 2010 году рост рынка банкострахования, по данным «Эксперт РА», составил 16,5% (его объем достиг 94 млрд рублей), и основным его драйвером стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. Начиная с 2010 года страховщику, активно развивающему партнерские отношения с крупными российскими розничными банками и другими партнерами, удавалось наращивать бизнес темпами, значительно опережающими рыночные. Так, по итогам 2010 года объем премии страховщика вырос более чем в четыре раза и составил 1,2 млрд рублей (59-е место среди крупнейших страховщиков; для сравнения: в 2009 году компания занимала 179-е место). В 2011 году этот показатель удвоился и достиг 2,7 млрд рублей (38-е место), а в 2013-м компании удалось войти в топ-30 крупнейших российских страховых компаний (4,9 млрд рублей, 30-е место). При этом порядка 70% сборов приходилось на страхование заемщиков от несчастного случая.
В настоящее время «КАРДИФ» – универсальная розничная компания, специализирующаяся на банковском и кредитном страховании. ООО «СК КАРДИФ» на 100% принадлежит французскому страховому холдингу BNP Paribas Cardif и является 100-процентной дочерней компанией финансовой группы BNP Paribas. С марта 2017 года компания включена в состав Всероссийского союза страховщиков.
С 2010 по 2013 год компания демонстрировала стабильный рост объема поступлений. В 2014 году отмечается сокращение объема премий на 28,39%, а по итогам 2015-2016 годов – прирост сборов на 31,35% и 120,59% соответственно. В 2017 году компания собрала 9,5 млн рублей премий, что на 6,24% уступает аналогичному показателю 2016 года. В структуре сборов более 97% занимают премии по договорам с розничными клиентами. Размер страховых выплат в 2017 году составил 551,66 млн рублей, уровень выплат – 5,81%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 4,32 млрд рублей премий, что незначительно уступает показателю за аналогичный период предыдущего года (-0,35% к 2017-му). Сумма выплат за этот период составила 272,82 млн рублей, уровень выплат – 6,31%.
Основные сборы премий 2017 году пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (64,72%), страхование финансовых рисков (25,02%) и каско (7,06%).
При помощи посредников в 2017 году компания собрала 9,14 млрд рублей (96,2%), размер среднего агентского вознаграждения составил 81,09%.
В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 613,95 млн рублей, что на 39,13% меньше, чем за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 1,01 млрд рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году увеличился на 45,15% сравнительно с показателем предыдущего года (в 2016-м – 627,42 млн рублей) и составил 910,73 млн рублей.
Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 134 чел., количество страховых агентов-юридических лиц – 37 ед.
В настоящее время ООО «СК КАРДИФ» не присвоено рейтингов национальными рейтинговыми агентствами.
Совет директоров (по состоянию на 31 декабря 2017 года): Александр Дразниекс (председатель), Жерар Бине, Андре Буланже. Все члены Совета директоров являются сотрудниками группы BNP Paribas.
Руководство: Константин Козлов (генеральный директор), Елена Мартынова, Анна Смыслова, Елена Пасечник, Владимир Именохоев, Николай Калинин, Сергей Прилепко, Мария Рвачева.
Партнеры компании:
Автосалоны и автосервисы: «Руслан», «Муса Моторс» и др.
Банки: Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Сетелем Банк, Связной Банк и др.
Кроме того, компания сотрудничает с розничными сетями по продажам бытовой техники и электроники, сотовыми операторами, финансовыми подразделениями автопроизводителей и другими компаниями, ориентированными на массового потребителя.
*BNP Paribas Cardif – страховой холдинг, входящий в состав группы BNP Paribas, европейского лидера банковских и финансовых услуг. Во Франции холдинг занимает 4 позицию по страхованию физических лиц. BNP Paribas Cardif продает продукты и услуги через своих партнеров-дистрибьюторов в 35 странах мира. BNP Paribas Cardif реализует услуги через 500 партнеров, работающих в различных отраслях промышленности: финансовые и кредитные учреждения, автодилеры, телекоммуникационные компании, брокеры и др. Количество сотрудников насчитывает более 10 тыс. человек. Количество клиентов – около 100 млн человек по всему миру. Основные финансовые показатели за 2016 год: объем собранных премий – 27,1 млрд евро (-2,1% к 2015 году), чистый доход до налогообложения – 1,4 млрд евро (+2,8% к 2015 году), активы под управлением – 226 млрд евро (+5,1% к 2015 году).
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СИ № 4104 от 18.07.2018
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 4104 от 18.07.2018
|Действует
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