Страховая компания Сургутнефтегаз

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. Владельцем общества является нефтяная компания «Сургутнефтегаз». По итогам 2017 года общество заняло 51-е место по сборам в рэнкинге российских страховщиков и второе место среди региональных компаний ХМАО-Югра. В страховом портфеле наиболее существенные доли занимают: ОСАГО (29,49%), страхование имущества юридических лиц (27,07%) и каско (10,48%). Региональная сеть компании насчитывает семь филиалов на территории России. Головной офис компании расположен в г. Сургут.

Страховое общество «Сургутнефтегаз» было создано в 1996 году в Сургуте одной из крупнейших в России нефтяных и газодобывающих компаний «Сургутнефтегаз». Благодаря поддержке мощного учредителя, компании практически с первых лет работы удалось занять лидирующие позиции не только на страховом рынке Урала и Западной Сибири, но и среди всех российских страховщиков. Начиная с 1998 года СО «Сургутнефтегаз» стабильно входит в топ-40 крупнейших страховых компаний России.



В первое время «Сургутнефтегаз» занимался в основном обслуживанием интересов нефтяного холдинга, а к началу 2000-х годов принял решение о выходе на открытый рынок и привлечении «внешних» клиентов. Тогда же компания начала работать и с физическими лицами. С 2003 года компания приступила к страхованию ОСАГО, а в 2004 году создала «дочку» по страхованию жизни – «Сургутнефтегаз-жизнь». Одновременно «Сургутнефтегаз» активно наращивал региональный бизнес. Так, к 2007 году филиальная сеть компании насчитывала 25 подразделений, а год спустя их количество увеличилось до 41. В последующие несколько лет компания продолжала снижать долю кэптивного бизнеса, расширять региональную сеть и развивать каналы продаж. В 2010 году «Сургутнефтегазу» удалось войти в топ-30 крупнейших российских страховщиков (объем собранной страховой премии – 3,8 млрд рублей). При этом рыночная доля страховщика увеличилась с 0,6% в 2009 году до 0,7%, а количество региональных подразделений компании достигло 50.

В дальнейшем компания продолжала реализовывать стратегию, направленную на увеличение присутствия в регионах, повышение эффективности регионального бизнеса, достижение большей сбалансированности портфеля договоров за счет увеличения доли корпоративного страхования, а также сохранение рыночной доли сборов премии. В результате в 2012 и 2013 годах «Сургутнефтегаз» занимал соответственно 29-е и 28-е места среди крупнейших российских страховых компаний. При этом основная доля бизнеса страховщика приходилась на личное страхование и страхование имущества (44% и 39% от общего объема собранной премии в 2013 году).

В настоящее время «Сургутнефтегаз» является универсальной страховой компанией. Основные направления деятельности – страхование имущества корпоративных клиентов (в большей части – имущества НК «Сургутнефтегаз»), автострахование, личное страхование (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней).

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли.

Единственным владельцем страхового общества является одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний ОАО «Сургутнефтегаз» (доля в уставном капитале – 100%).

В 2012 и 2013 годах компания показала прирост сборов в размере 15,4% и 8,41% соответственно. В последующие годы зафиксировано снижение объемов поступлений: в 2014-2015 годах – на 23,85% и 14,9% соответственно, а по итогам 2016-го – на 19,9%. В 2017-м страховщик собрал 2,89 млрд рублей премий, что на 6,55% больше, чем годом ранее (в 2016-м – 2,71 млрд рублей). В структуре сборов 62,35% приходится на взносы по договорам с юридическими лицами и 37,65% – с физическими лицами. Основной объем премий собран в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (77,8% от общего сбора). В данном регионе общество занимает второе место по объему премий, доля рынка – 16,1%. Выплаты компании в 2017 году составили 1,59 млрд рублей, уровень выплат 54,94%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,72 млрд рублей премий, что на 6,44% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,61 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 653,14 млн рублей, уровень выплат – 38,03%.

В 2017 году наиболее существенные доли страхового портфеля занимают: автострахование (39,97%, из них каско – 10,48%, ОСАГО – 29,49%), страхование имущества (29,36%, из них имущества юридических лиц – 27,07%, физических лиц – 2,29%), страхование от несчастных случаев и болезней (8,41%), добровольное медицинское страхование (8,23%), страхование средств воздушного транспорта (4,56%), страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (3,35%) и страхование грузов (2,26%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,06 млрд рублей (36,81%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,65%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие российские и мировые перестраховщики, такие как «Ингосстрах», ВСК, «Ресо Ре», Marsh, Willis и др.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 136,11 млн рублей, что в 5,5 раза меньше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 751,75 млн рублей). Совокупный доход по МСФО за 2017 год уменьшился в два раза против дохода предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 479,09 млн рублей) и составил 236,08 млн рублей.

Уставный капитал – 1,54 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 152 ед. (из них 39 – страховые организации, 113 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 283 чел. (из них 67 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СО «Сургутнефтегаз» на уровне ruА+ (дата события – 21 мая 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Руководство: Эльвира Соловьева (генеральный директор), Андрей Куйвашев, Евгений Попов, Светлана Махмутова, Гульнара Мухаметова.



Среди клиентов компании ряд крупных компаний, таких как ОАО «Сургутнефтегаз», «ЮТэйр», авиакомпания «Восток», ГК «Российские автомобильные дороги», «Башнефтегеофизика», «Уралтрубсталь», авиакомпания «Турухан», «Киришинефтеоргсинтез», «Ленгипронефтехим», «Киришиавтосервис», «Балтийский экспорт», «Театрально-декорационные мастерские», «СиЭПО», «Кром-маркет», «Мострансагентство», АО «СПОПАТ», АО «Сургутские городские электрические сети», АО ГК «Северавтодор», АО «Аэропорт Сургут», АО «Технополис Москва» и др.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Сибкар», «Ауди Сервис Сургут», «Авторемонтное предприятие», «Восток Моторс Сургут», «ИнтерТехЦентр», «КИА Центр Сургут», «СК-Моторс», «Форвард-Авто» и др.

Банки: ОАО «Сбербанк России», АО «Райффайзен банк», АО КБ «ФорБанк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ЗАО «Тойота Банк», ООО «Ригванс» (Транскапитал Банк), АО «ЮниКредитБанк», АО «Банк «Союз», ОАО «Уралсиб», ОАО «Восточный Экспресс», ПАО «ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Нордеа Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО КБ «Юниаструм Банк», ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ООО «Московский Кредитный Банк», АО АКБ «Новикомбанк» и др.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.