Страховая компания Покровитель

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1383 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СД «Покровитель» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома «Покровитель»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Покровитель»
лицензия ФССН С №3869 77 от 6.12.2010 (отозвана)
Руководитель
Давид Ткаченко
по информации на 7 апреля 2015 г.
ОГРН
1037701920552
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 230-00-44
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №3869 77 от 6.12.2010 (отозвана)
Отозвана
Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1383 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СД «Покровитель» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718).
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