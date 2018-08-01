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Страховая компания Урал-Рецепт М

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
4 811
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
5 842
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
5 094
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО СМК «Урал-Рецепт М» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. По итогам 2017 года компания занимает 188-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 24-е место по сборам в сегменте ДМС в Свердловской области (100% сборов). На рынке ОМС в данном регионе общество находится на четвертом месте по численности застрахованных (доля рынка – 8,7%). Компания имеет более 30 пунктов выдачи полисов, 3 представительства и 3 филиала на территории Свердловской области. Головной офис находится в Екатеринбурге.

СМК «Урал-Рецепт М» основана в 1993 году как специализированная компания, занимающаяся медицинским страхованием (обязательное и добровольное). В 2011 году произошла реорганизация компании путем присоединения к ней ООО «Екатеринбургская страховая компания «Пульс». Основным регионом деятельности является Екатеринбург и Свердловская область.

СМК «Урал-Рецепт М» заключила договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 202 медицинскими организациями на территории Свердловской области. На базе компании и с ее участием была создана Ассоциация Медицинских Страховщиков Свердловской области (АМССО). С мая 2017 общество принято в состав Всероссийского союза страховщиков.

Участниками страхового общества выступают физические лица: Лидия Щербакова (49,92%), Игорь Щербаков (37,27%), Галина Марьина (9,1%) и Денис Щербаков (3,71%).

В 2013 году компания достигла прироста сборов на 51,91%, объем собранной премии составил 25,33 млн рублей, что стало наилучшим показателем за последние десять лет. В последующие годы отмечается снижение объема страховых взносов: в 2014-2015 годах – на 36,48% и 26,52% соответственно, а по итогам 2016-го – на 30,84%. В 2017 году размер поступлений по добровольному страхованию составил 5,84 млн рублей, что на 28,55% меньше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 8,18 млн рублей), из них 100% – взносы, уплаченные физическими лицами. Страхового возмещения в 2017 году выплачено на сумму 5,09 млн рублей, уровень выплат равен 87,2%. За первые три месяца 2018 года страховщиком собрано 1,6 млн рублей (прирост 81,66% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 646 тыс. рублей. Уровень выплат за I квартал равен 40,5%.

Страховой портфель компании по итогам 2016 года включает добровольное медицинское страхование (100%). При помощи посредников собрано 11 тыс. рублей (менее 1% от общей премии), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,09%.

По итогам 2017 года компания получила прибыль в размере 4,81 млн рублей по РСБУ и 5,95 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в 13 тыс. рублей по РСБУ и совокупной прибылью в 1,54 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 41 чел., страховых агентов-физических лиц – 5 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Щербаков (генеральный директор), Галина Марьина.

Основными клиентами компании являются работники крупных предприятий и организаций Свердловской области, таких как: торговая сеть «Купец», федеральная сеть «Пятёрочка», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОOО «ВИЗ-сталь», ЗАО «УРБО» (Уралмаш, группа компаний «Интегра»), ФГУП «Почта России», ООО «НТЦ Интек» (сеть «Convex»), ЗАО «УралВЭС» и др.

По состоянию на 1 августа 2018 года в СМК «Урал-Рецепт М» по обязательному медицинскому страхованию застраховано более 383 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 8 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СМК «Урал-Рецепт М»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1457 от 21.12.2015
Руководитель
Игорь Сергеевич Щербаков (генеральный директор)
по информации на 8 августа 2018 г.
ОГРН
1026605234743
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 302
Телефоны
+7 (343) 286-80-80
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1457 от 21.12.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1457 - 01 от 21.12.2015 Действует
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