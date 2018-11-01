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Страховая компания Сосьете Женераль Страхование Жизни

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
2 737 832
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
10 096 476
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
589 910
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Рисковое страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни

Юридическим лицам

  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

OOO «Сосьете Женераль Страхование Жизни» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. Общество входит в состав крупной французской финансовой группы Societe Generale. По итогам 2017 году компания заняла 21-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и третье место по сборам в сегменте страхования жизни заемщика. Компания не имеет дочерних предприятий, филиалов или представительств. Продукты компании реализуются через отделения российских дочерних банков Societe Generale по всей стране. Головной офис компании находится в Москве.

«Сосьете Женераль Страхование Жизни» была создана в 2006 году под названием «Сожекап Страхование жизни» как специализированная компания по страхованию жизни. Учредителем страховщика выступила французская страховая компания Sogecap, входящая в одну из крупнейших в Европе финансовых групп – Societe Generale.

Российский рынок реального страхования жизни в то время был особенно привлекателен для иностранцев, видевших в постепенно начавшем расти сегменте большие перспективы (ранее страхование жизни в России было связано с налогосберегающими схемами). Кроме того, начало бурно развиваться кредитование, а вместе с ним – и кредитное страхование.

В России Societe Generale* строила бизнес по страхованию жизни по тому же принципу, что и на территории других развивающихся стран, где она уже работала. В первую очередь «Сожекап Страхование жизни» сконцентрировалась на страховании жизни и здоровья клиентов – заемщиков российских дочерних банков Societe Generale. Предполагалось, что страховые продукты будут продаваться в отделениях банковских «дочек» Societe Generale по всей стране. Объем инвестиций в развитие продаж через банки составлял порядка 6 млн долларов.

В последующие годы «Сожекап Страхование жизни» последовательно реализовывала бизнес-модель, подразумевающую связку с родственными банками и продажу страховых продуктов через их разветвленные региональные сети. В частности, к 2010 году клиенты «Банк Сосьете Женераль Восток» могли приобрести в отделениях банка целую линейку страховых продуктов, таких как полисы личного страхования вкладчиков, страхования банковских карт, выезжающих за рубеж и другие.

В 2012 году, когда рынок страхования заемщиков кредитов (в основном – страхования жизни заемщиков) вырос почти на 70% за счет активного развития банковского кредитования, «Сожекап Страхование жизни» заняла 30-ю позицию среди крупнейших российских страховщиков (объем собранной премии – 4,6 млн рублей). В том же году компания начала работать под глобальным брендом материнской группы – «Сосьете Женераль Страхование Жизни».

Основным владельцем «Сосьете Женераль Страхование Жизни» является французская страховая компания Sogecap S.A., входящая в группу Societe Generale (81% акций). ПАО АКБ «Росбанк» владеет 19% акций компании. Вместе с компанией «Сосьете Женераль Страхование» (универсальный страховщик, занявший 76-е место по сборам в 2017 году) общество входит в крупную французскую финансовую группу Societe Generale.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации Страховщиков Жизни и Ассоциации Европейского Бизнеса (Комитет по страхованию и пенсионному обеспечению).

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала прирост поступлений на 44,17% и 5,8% соответственно. В последующие годы в деятельности компании отмечено снижение объемов страховых премий – на 5,9% в 2014 году и на 42,56% в 2015-м. В 2016-2017 годах сборы компании существенно увеличились, прирост составил 131,48% и 65,6% соответственно. Объем собранной премии по итогам 2017 года достиг 10,1 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 6,1 млрд рублей), из них 67,36% занимают поступления по договорам с розничными клиентами и 32,64% – с юридическими лицами. Выплаты страховщика по итогам минувшего года составили 589,91 млн рублей, уровень выплат – 5,84%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 7,16 млрд рублей премий, что на 82,47% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,93 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 493,35 млн рублей, уровень выплат – 6,89%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование жизни (81,28%, из них 43,53% – страхование жизни заемщика) и страхование от несчастных случаев и болезней (18,72%).

В 2017 году при помощи посредников общество собрало 6,8 млрд рублей (67,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,11%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики.

В 2017 компания получила 2,74 млрд рублей чистой прибыли по ОБСУ, что на 7,42% меньше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 2,96 млрд рублей). Согласно отчетности по МСФО совокупный доход компании по итогам минувшего года составил 2,78 млрд рублей (-6,94% к показателю 2016-го).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 3 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не присвоены рейтинги от российских или международных рейтинговых агентств.

Рейтинги группы Societe Generale:

Standard & Poor's: A, прогноз «стабильный» (присвоен 2 декабря 2015 года).

Fitch Ratings: A, прогноз «стабильный» (подтвержден 13 декабря 2016 года).

Moody's: A1, прогноз «стабильный» (актуализирован 11 апреля 2018 года).

Руководство: Салаюн Фредери (генеральный директор), Михаил Ефимов, Кирилл Карманов, Ирина Павлова.

Совет директоров: Филипп Перре (председатель), Арно Жан Бернар Мари Дени, Андре Марк Ришар Прудан-Токканье, Серж Озеров, Паскаль Бие-Шартон, Май Нгуен, Арно Шарль Мари Рене Бриэр де ла Оссерэ.

Партнеры компании

Банки: ПАО «Росбанк», ООО «Русфинанс Банк», АО КБ «ДельтаКредит».

* Финансовая группа Societe Generale основана в 1864 году во Франции. Бизнес группы охватывает порядка 33 млн клиентов в 77 странах мира. Основная деятельность приходится на Францию и другие европейские страны. Количество сотрудников – 160 тыс. человек. На 1 июля 2016 года капитал составляет 58,5 млрд евро, чистая прибыль – 2,39 млрд евро. В России группу Societe Generale представляют ПАО «Росбанк» (универсальный банк), ООО «Русфинанс Банк» (банк, специализирующийся на потребительском кредитовании) и АО «КБ ДельтаКредит» (ипотечный банк), ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни» (специализация – личное страхование), ООО «Сосьете Женераль Страхование» (универсальный старховщик), ALD Automotive (лидер на рынке оперативного лизинга автотранспорта), ЗАО «СЖ Финанс» (лизинговая компания).

Дата последнего изменения: 7 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни»
лицензия ЦБРФ СЖ № 4079 от 02.07.2018
Руководитель
Салаюн Фредери (генеральный директор)
по информации на 19 октября 2018 г.
ОГРН
1067746806170
Адрес
105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9
Телефоны
+7 (495) 796-95-56
8 800 700-73-33
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 4079 от 02.07.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 4079 от 02.07.2018 Действует
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