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Страховая компания ЖАСО

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
2 025 000
на 01.12.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
32 445
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
12 983 571
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
10 951 678
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Страхование квартир
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • ОСАГО
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование контейнеров
  • Автострахование
  • Страхование подвижного состава
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
Справка banki.ru о компании

АО «ЖАСО» – универсальная, крупная по размеру сборов страховая компания. По итогам 2015 года компания заняла 13-е место по сборам в сегменте прямого страхования (12,98 млрд рублей) и 20-е место – по объему собранных перестраховочных премий (309,31 млн рублей). В 2015 году основными направлениями деятельности компании стали – добровольное медицинское страхование (58,02%) и ОСАГО (19,55%). АО «ЖАСО» имеет более 50 филиалов и свыше 90 офисов продаж. Головной офис компании находится в Москве. C февраля 2016 года входит в состав группы «СОГАЗ».

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3741 отозвал лицензии компании на осуществление ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Портфели договоров и обязательства по заключенным договорам с обязательных видов страхования переданы на обслуживание в АО «СОГАЗ».

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4548 отозвал лицензии компании на осуществление добровольного личного страхования и перестрахования, а 2 февраля 2017 года приказом № ОД-286 – отозвал лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования. Решения приняты в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания «ЖАСО» была создана в 1991 году под названием «Железнодорожное акционерное страховое общество» как опорный страховщик Министерства путей сообщения (МПС, позже преобразованное в РЖД, владело тогда около 50% акций ЖАСО). Основной специализацией компании являлось страхование имущества железнодорожников, страхование жизни и здоровья сотрудников железнодорожной отрасли, а позже – обязательное и добровольное личное страхование пассажиров железнодорожного транспорта. Являясь главным страховщиком всей системы МПС и монополистом в области страхования на железных дорогах (монополией компании впоследствии неоднократно интересовались Федеральная антимонопольная служба и Счетная палата), ЖАСО быстро наращивало бизнес. По итогам 1995 года компания заняла 35-е место на рынке, объем премии составил 105 млрд рублей. Правда, порядка 95% сборов приходилось на обязательное страхование.

В 2002 году основным акционером ОАО «ЖАСО» стал НПФ «Благосостояние» (структура, близкая к МПС; занимался негосударственным пенсионным обеспечением сотрудников железнодорожной отрасли). А сам страховщик сконцентрировался на развитии добровольных видов страхования, в частности медицинского страхования (ДМС) и автострахования. По результатам 2002 года доля добровольного страхования в портфеле страховщика существенно выросла, достигнув порядка 80% (по сравнению с 35% годом ранее). При этом общие сборы компании составляли 1,4 млрд рублей – в четыре раза больше, чем в 2001 году (из них 840 млн рублей приходилось на сборы по ДМС). А в 2005 году ЖАСО сумело войти в топ-10 крупнейших российских страховщиков, собрав 6,9 млрд рублей (седьмое место).

Согласно стратегии ЖАСО, принятой в 2007 году, в течение четырех лет компания должна была войти в топ-5 страхового рынка (для сравнения: на тот момент страховщик занимал 13-е место). Для того чтобы достичь амбициозной цели, компания намеревалась укреплять стратегический союз с РЖД, активно развивать страхование компаний и физических лиц, не связанных с железнодорожной отраслью, а также расширять региональную сеть. В 2007 году была образована «дочка» ЖАСО по страхованию жизни – «ЖАСО-Лайф», в первое время сконцентрировавшаяся на продаже полисов сотрудникам железнодорожной и других транспортных отраслей. А в начале 2008 года ОАО «РЖД» заявило о планах привлечь для ЖАСО стратегического партнера. Таким партнером могла стать инвесткомпания «Тройка Диалог», стороны вели переговоры о покупке инвесткомпанией 48% акций ЖАСО. Однако из-за кризиса сделка так и не состоялась.

В 2012 году НПФ «Благосостояние» снова выставил ЖАСО на продажу (речь шла о 99,6% акций компании). Однако впоследствии пенсионный фонд от своих планов отказался. А осенью 2013 года НПФ перевел акции страховщика на баланс принадлежащей ему структуры «Объединенные кредитные системы».

В декабре 2015 года пакет акций страховой компании «ЖАСО» в размере 24,99% был выкуплен АО «СОГАЗ» – ключевым участником группы «СОГАЗ»*. В феврале 2016 года АО «СОГАЗ» приобрело оставшиеся 75,01% голосующих акций компании, став единственным владельцем АО «ЖАСО». Таким образом, единственным владельцем АО «ЖАСО» в настоящее время является АО «СОГАЗ». Ранее владельцем 100% акций ЖАСО являлась компания «Объединенные кредитные системы» (принадлежит НПФ «Благосостояние», структуре РЖД).

С июня по октябрь 2016 года компания завершила процедуру передачу АО «СОГАЗ» страхового портфеля по следующим видам страхования: ОСАГО, добровольному имущественному и личному страхованию, входящему и исходящему перестрахованию ОСОПО и ОСГОП. Передача портфеля связана с принятием решения о добровольном отказе от осуществления вышеуказанных видов страховой деятельности. В октябре 2016 года страховщик сообщил о намерении в добровольном порядке передать САО «ВСК» страховой портфель по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международной системы «Зеленая карта».

Последние несколько лет компания демонстрировала прирост страховых премий. В 2012 году размер поступлений увеличился на 12,67% по отношению к предыдущему отчетному году (11,8 млрд рублей против 10,47 млрд рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 3,71% и 6,46% соответственно. По итогам 2015 года отмечено снижение объемов сборов на 0,31%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 12,98 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 13,02 млрд рублей), из них 68,88% – поступления по договорам с юридическими лицами и 31,12% – с физическими лицами. Сбор страховых премий осуществлен в 76 субъектах РФ. Выплаты компании в 2015 году составили 10,95 млрд рублей. Уровень выплат – 84,35%. За 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 6,4 млрд рублей (минус 36,37% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 7,57 млрд рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 118,37%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (58,02%), автострахование (25,11%, из них каско – 5,56%, ОСАГО – 19,55%), страхование от несчастных случаев и болезней (7,35%), страхование средств железнодорожного транспорта (3,51%), страхование имущества юридических лиц (2,27%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 2,95 млрд рублей (22,68%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,72%.

АО «ЖАСО» входит в состав Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Ассоциации транспортных страховщиков и других организаций.

Основным страхователем АО «ЖАСО» и ее дочерних компаний является Группа «Российские железные дороги», в которую входят ОАО «Российские железные дороги» и его дочерние и зависимые общества. ОАО «Российские железные дороги» – одна из крупнейших железнодорожных компаний в мире.

Партнерами компании по перестрахованию являются крупные перестраховочные компании и брокеры России и Европы.

По итогам 2014 года, согласно финансовой отчетности чистая прибыль компании по РБСУ составила 141,38 млн рублей, по МФСО – 117,53 млн рублей. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 32,45 млн рублей по РСБУ и убыток в 591,46 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 2,03 млрд рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 407 ед., страховых агентов-физических лиц – 1122 чел., среднесписочная численность работников – 1130 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 792 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз (дата события – 20 сентября 2016 года).

Правление: Кирилл Бровкович (генеральный директор, председатель правления), Любовь Бойко, Дмитрий Гнилорыбов, Наталья Бутенко, Андрей Гуськов, Игорь Галахов, Александр Митрохин, Сергей Бежин, Николай Шамбуров.

Совет директоров: Андрей Ботищев, Кирилл Бровкович, Ольга Крымова, Владимир Носов, Татьяна Орлова.

*Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), SOVAG (Германия), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), АО «ЖАСО», АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «Южуралжасо», ООО «ЖАСО-Лайф», а также Медицинскую сервисную компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис» и Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника). В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. По итогам первого полугодия 2016 года совокупные сборы Страховой Группы «СОГАЗ» (без учета ОМС) по МСФО составила 102,4 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Чистая прибыль увеличилась на 73% до 13,9 млрд рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 246,1 млрд рублей (+16%).

Дата последнего изменения: 14 февраля 2017 г.
Справочная информация о компании
АО «ЖАСО»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0263 от 03.11.2015
Руководитель
Владимир Михайлович Носов (руководитель ликвидационной комиссии)
по информации на 7 февраля 2017 г.
ОГРН
1027739006624
Адрес
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 19
Телефоны
+7 (495) 663-03-30
8 800 200-99-93
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0263 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 15.12.2016 года № ОД-4548 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ СИ № 0263 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 02.02.2017 года № ОД-286 отозвал лицензию компании на осуществление имущественного страхования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ОС № 0263 - 03 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.11.2016 года № ОД-3741 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ОС № 0263 - 04 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.11.2016 года № ОД-3741 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ОС № 0263 - 05 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.11.2016 года № ОД-3741 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ПС № 0263 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 15.12.2016 года № ОД-4548 отозвал лицензию компании на осуществление перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Справка о компании от «ГлавСтрахКонтроля»

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