Страховая компания Чувашская медицинская страховая компания (Чувашская МСК)

Справка banki.ru о компании

АО «Чувашская медицинская страховая компания» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года компания заняла 185-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и седьмое место по сборам в сегменте ДМС в Чувашской Республике (100% сборов). На рынке ОМС в данном регионе компания занимает второе место по численности застрахованных (доля рынка – 19%). Компания имеет 19 представительств и более 20 пунктов выдачи полисов на территории Чувашской республики. Головной офис находится в г. Новочебоксарск.

28 января 2019 года Банк России приказом № ОД-182 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



АО «Чувашская медицинская страховая компания» создано путем реорганизации в форме преобразования в декабре 2008 года. Компания стала правопреемником муниципального унитарного предприятия «Страховая больничная касса» г. Новочебоксарск, зарегистрированного в октябре 1992 года. АО «Чувашская МСК» состоит членом Ассоциации страховых медицинских организаций Чувашской Республики и Всероссийского союза страховщиков.



Учредителем и акционером общества является Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Новочебоксарска Чувашской республики.

В 2013 году отмечается снижение сборов на 16,89%, а в 2014 году зафиксирован прирост на 11,93%. По итогам следующих трех лет в деятельности компании наблюдается негативная динамика поступлений: в 2015-2016 годах сборы сократились на 6,08% и 25,27% соответственно, а в 2017-м – на 39,96%. Объем собранной премии в 2017 году составил 6,82 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 11,35 млн рублей), из них 100% приходится на взносы, уплаченные физическими лицами. Размер страховых выплат по итогам минувшего года составил 4,11 млн рублей, уровень выплат – 60,26%. За период январь-март 2018 года сборы и выплаты страховщика отсутствуют.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает добровольное медицинское страхование (100%). Весь объем премий в минувшем году был собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 27,01%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 7,13 млн рублей, что в 3,6 раза больше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 1,97 млн руб.). Совокупный доход по МСФО в 2017 году уменьшился на 51,48% и составил 1,34 млн рублей (в 2016-м – 2,76 млн руб.).

Уставный капитал – 121,57 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 71 чел., страховых агентов-физических лиц – 7 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено рейтингов национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Дунин (генеральный директор), Елена Федорова, Юлия Осипова, Лариса Ястребова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Ольга Григорьева (председатель), Людмила Ларина, Андрей Владимиров, Александр Дунин, Юлия Осипова, Александр Петров, Ольга Мясникова.

Численность граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, по состоянию на 6 августа 2018 года превысила 236,5 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 30 января 2019 г.