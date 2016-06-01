Страховая компания Внешэкономстрах

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Внешэкономстрах» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 146-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 47-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: добровольное медицинское страхование (49,69%), каско (22,95%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (11,88%). Компания имеет по одному филиалу в Химках (Московская обл.), Туле, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Головной офис находится в Москве.

28 июля 2016 года Банк России № ОД-2437 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, ставших основанием для приостановки действия лицензии (приказ № ОД-1654 от 26.05.2016 года), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, нормативного соотношения активов и принятых обязательств.

АО «СК «Внешэкономстрах» создано в феврале 1999 года. До 2015 года компания являлась узко специализированной на личном страховании с долей ДМС в страховом портфеле более 96%. По результатам деятельности за 2015 год компания превратилась в универсального страховщика. Доля ДМС сокращена до 50%, в страховом портфеле появились такие виды, как страхование грузов, страхование наземного транспорта, имущества юридических лиц, ответственности за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение обязательств по договору.



В рамках агентских договоров в 2015 году СК «Внешэкономстрах» осуществляла продажу полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств СК «Геополис», а также полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ЗАО Страховой компании «НСГ» и полисов страхования граждан, выезжающих за границу, страховой компании ООО «Британский Страховой Дом».

Акционерами страховщика на 24 мая 2016 года являются компании ООО «День Победы» (28,83% акций), ООО «Паритет» (21,17% акций) и инвестиционная компания «Rosalonia Holding Limited» (50,0% акций) с головным офисом в Лондоне, Великобритания. Основным бенефициаром выступает Андрей Илюшкин, являющийся единственным владельцем ООО «РЖД Логистика», которое в свою очередь, владеет долей 99,05% в уставном капитале ООО «День Победы» и ООО «Паритет». Ранее 50% акций компании принадлежало ООО «Интеринвесттраст», владельцем которого выступает Алексей Белкин. Сумма сделки по продаже мажоритарного пакета акций компании новому инвестору не разглашается.

В 2012 году компания собрала 241,57 млн рублей премий, что на 16,22% больше, чем за предыдущий отчетный год. В 2013 году организация продемонстрировала увеличение объема страховых премий на 18,19%, а в 2014 году – снижение объема поступлений на 16,86%. По итогам 2015 года страховщиком достигнуто существенного прироста сборов в 66,68%, что является наилучшим показателем за последние несколько лет.

Объем страховых премий в 2015 году составил 395,64 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 237,36 млн рублей), из них 67,36% занимают сборы с физических лиц и 32,64% – с юридических лиц. Наибольший объем страховых премий в 2015 году поступил с Москвы и Тульской области (46,48% и 40,25% соответственно). Остаток сборов осуществлён на территории Санкт-Петербурга (10,13%) и Московской области (3,14%).

Выплаты в 2015 году составили 158,36 млн рублей. Уровень выплат – 40,03%. По итогам работы за I квартал 2016 года страховщиком было собрано 116,22 млн рублей (прирост 152,46% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 42,14 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 36,26%.

В страховом портфеле компании в 2015 года основными составляющими являлись следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (49,69%, что почти в два раза меньше сравнительно с 2014 годом), каско (22,95%), страхование ГО (15,19%, из них за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 11,88%, за причинение вреда третьим лицам – 3,31%), страхование грузов (9,04%), страхование имущества юридических лиц (2,12%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 379,19 млн рублей (95,84%), размер среднего агентского вознаграждения составил 15,62%.

Партнерами по перестрахованию выступают российские перестраховочные компании, в числе которых ЗАО «Капитал Ре», ООО СПК «Юнити Ре», СОАО «ВСК», ООО «СК «ТИТ» и ЗАО «Страховой брокер «Малакут».

В 2015 году компания показала чистую прибыль согласно отчетности по РСБУ в размере 126 тыс. рублей и убыток по МСФО в 89,98 млн рублей. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 145 тыс. рублей по РСБУ и 573 тыс. рублей по МСФО.

На внеочередном общем собрании акционеров компании, состоявшемся 5 мая 2016 года было принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 1,025 млрд рублей, на 725 млн рублей путём покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 300 млн рублей.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Илья Павликов (конкурсный управляющий) с 29 ноября 2016 года, Алексей Белкин (генеральный директор), Наталья Демина, Юлия Дубинина.

Совет директоров: Ирина Гришина, Сергей Андреев, Алексей Белкин, Дмитрий Муковнин, Елена Чахонина.

Клиенты: Смоленская медицинская академия, ОАО «Медицина», Группа компаний «Одиссей», АНО «ИТЦ Мосэнергонадзор», МОАО «Большевичка», Белорусский государственный университет, ОАО «Московский машиностроительный завод «Вперед», ООО «Русские Самородки», ООО «Братство Краповые Береты», ООО «Сити Строй-Сервис», ООО «Космос Сервисез» и др.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2016 г.