Страховая компания АСК-Мед

Владимир Павлович Семенов (конкурсный управляющий)
по информации на 26 октября 2015 г.
ОГРН
1027804891883
Адрес
196105, г. Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, д. 1
Телефоны
+7 (812) 244-64-04
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С № 1420 78 от 30.09.2005
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая медицинская компания «АСК-Мед»), а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.