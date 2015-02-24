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Страховая компания АСК-Мед

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
243 394
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
168 298
за 2014
Справочная информация о компании
ЗАО «АСК-Мед»
лицензия ФССН С № 1420 78 от 30.09.2005
Руководитель
Владимир Павлович Семенов (конкурсный управляющий)
по информации на 26 октября 2015 г.
ОГРН
1027804891883
Адрес
196105, г. Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, д. 1
Телефоны
+7 (812) 244-64-04
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 1420 78 от 30.09.2005 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая медицинская компания «АСК-Мед»), а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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