Страховая компания Даль-Росмед

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Даль-Росмед» – небольшая по размеру сборов организация, специализирующаяся на ДМС (100% страхового портфеля) и ОМС. Компания является частью страховой группы «СОГАЗ». По итогам 2015 года организация занимает 216-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и четвертое место по сборам ДМС в Хабаровском крае. На рынке ОМС компания заняла 20-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и первое место – по количеству застрахованных граждан в Хабаровском крае (доля рынка – 62,6%). Региональная сеть состоит из восьми филиалов и 14 представительств, расположенных в Хабаровском и Камчатском крае, Сахалинской области и ЕАО. Центральный офис находится в Хабаровске.

14 сентября 2017 года Банк России приказом № ОД-2641 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СК «Даль-Росмед» зарегистрировано в декабре 1995 года на территории Хабаровского края. Основным направлением деятельности компании является организация обязательного и добровольного медицинского страхования.



В настоящее время компания имеет договоры со всеми медицинскими учреждениями, входящими в систему обязательного медицинского страхования Хабаровского и Камчатского края, Сахалинской области и Еврейской автономной области.



Участниками общества с декабря 2015 года являются АО «СК «СОГАЗ-Мед» (58%) – дочерняя компания крупнейшего универсального страховика АО «СОГАЗ» и ООО СК «Медика-Томск» (42%, единственный участник – АО «СК «СОГАЗ-Мед»). Ранее совладельцами компании являлись физические лица: Аполлон Шенгелия (39,58%), Николай Лысюк (24,80%), Ирина Сафонова (17,81%) и Наталья Сафонова (17,81%). Компания входит в состав страховой группы «СОГАЗ»*.

В последние несколько лет деятельность компании отмечается негативной динамикой поступлений. В 2012 году организация собрала на 8,2% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (84,7 млн рублей против 92,27 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах снижение объемов поступлений составило 5,86% и 4,31% соответственно. По итогам 2015 года объем сборов страховщика сократился на 13,37%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 66,1 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 76,3 млн рублей), из них 94,59% занимают сборы с физических лиц и 5,41% – с юридических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в Хабаровском крае (93,68%), Приморском крае (4,95%) и Еврейском автономном округе (1,37%). Выплаты в 2015 году составили 37,43 млн рублей. Уровень выплат – 56,63%. За период январь-сентябрь 2017 года сборы страховщика незначительны и составляют 9 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2015 года сборы составили 56,48 млн рублей), размер выплат – 13,83 млн рублей.

В 2015 году страховой портфель компании состоял на 100% из добровольного медицинского страхования.

При помощи посредников в 2015 году страховщиком собрано 8,44 млн рублей (12,77%), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,36%.

По итогам 2014 года согласно отчетности по РСБУ организация получила чистую прибыль в 13,92 млн рублей, по МСФО показан убыток в размере 2 млн рублей. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 4 млн рублей по РСБУ и 12,56 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 129 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 145 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

По состоянию на 1 октября 2016 года по системе ОМС в компании застраховано 1,2 млн жителей Дальневосточного Федерального округа, в том числе, около 850 тысяч жителей Хабаровского края.



Руководство: Нелли Лазерко (генеральный директор), Анна Абубекирова, Алена Богачева, Анастасия Кильдау, Наталья Малолетко.

Совет директоров: Артемьев И.И., Смольная Ю.А., Вишневская Н.В., Усенко Т.П., Тулякова Т.Э.

*Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «ЖАСО», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), ООО «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»), ООО «СК «Даль-Росмед» (медицинское страхование). Численность штатных сотрудников в 2015 году составила более 14 тыс. человек. Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. По итогам 2015 года чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по МСФО превысила 21,7 млрд рублей (+ 57% по сравнению с 2014 годом), совокупные сборы составили 141 млдр рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 211 млрд рублей (+14%). В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.

Дата последнего изменения: 14 сентября 2017 г.