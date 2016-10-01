Справка banki.ru о компании

АО «СК «Транснефть» – средняя по размеру сборов универсальная страховая компания. Компания является дочерней компанией АО «СОГАЗ» и входит в страховую группу «СОГАЗ». Основное направление деятельности – страховые услуги для предприятий и сотрудников ОАО «АК «Транснефть». По итогам 2015 года компания заняла 21-е место по сборам в сегменте прямого страхования (7,17 млрд рублей) и 22-е место – по объему собранных перестраховочных премий (280,97 млн рублей). Основными составляющими страхового портфеля в 2015 году являлись: ДМС (32,61%), страхование имущества юридических лиц (20,95%), каско (18,42%) и страхование от несчастных случаев и болезней (17,39%). Региональная сеть включает три филиала, расположенные в Иркутске, Казани и Санкт-Петербурге. Головной офис компании расположен в Москве.



25 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2833 отозвал лицензии компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и перестрахования. 28 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-4226 отозвал лицензии компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования. Решения приняты в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ с 17 октября 2017 года компания прекратила деяльность в результате ликвидации юридического лица.

ЗАО «Страховая компания «Транснефть» было создано в 1996 году для обслуживания интересов материнской организации – крупнейшей трубопроводной компании «Транснефть». Первые несколько лет компания работала как кэптивный страховщик, занимаясь в основном страхованием крупных энергетических рисков предприятий, входящих в систему АК «Транснефть», а также их сотрудников.



В 2009 году компания приняла решение выйти на открытый рынок и привлекать сторонних клиентов (в основном партнеров и подрядчиков ОАО «АК «Транснефть» и других крупных компаний). Для этого страховщик начал развивать клиентоориентированную модель бизнеса: интенсивно расширял филиальную сеть, открывал новые центры страхования, разрабатывал новые страховые продукты и сервисные составляющие. В то же время компания продолжала сохранять прочные связи с АК «Транснефть», осуществляя страхование рисков материнской организации, связанных с работой нефтепроводного транспорта, а также более 100 тыс. ее сотрудников, работающих по всей стране. По итогам 2011 года СК «Транснефть» удалось войти в двадцатку лидеров российского страхового рынка по объему собранной премии (17-е место, 7,5 млрд рублей; для сравнения: в 2007 году компания занимала 39-е место, собрав 2,6 млрд рублей премии).

В конце 2013 года АК «Транснефть» решила продать свой непрофильный бизнес. Новым владельцем кэптивного страховщика стала одна из крупнейших российских страховых компаний – АО «СОГАЗ», намеревавшаяся за счет приобретения сильного игрока в области корпоративного страхования увеличить долю высокорентабельного бизнеса в своем портфеле. Сумма сделки составила 9,4 млрд рублей. Новые владельцы намерены снова превратить СК «Транснефть» в 100-процентного кэптивного страховщика, обслуживающего интересы исключительно АК «Транснефть». В 2015 году компания продолжила обслуживание заключенных договоров страхования рисков бывшей материнской структуры. Таким образом, как заверяли в «СОГАЗе», СК «Транснефть» точно будет существовать еще около трех лет. При этом на рынке полагают, что СК «Транснефть» будет полностью интегрирована в структуру группы «СОГАЗ» до конца 2016 года. В июне 2016 года АО «СОГАЗ» выкупило оставшийся 1% акций АО «СК «Транснефть» у АК «Транснефть» и стало владельцем 100% акций.

В апреле 2016 года СК «Транснефть» уведомила о намерении передать в АО «СОГАЗ» страховой портфель по ОСАГО, ОСГОП и ОСОПО, а также перестраховочный портфель. Процедура передачи в АО «СОГАЗ» страхового портфеля по обязательным видам страхования, а также портфеля по перестрахованию завершена 1 июля 2016 года. В октябре 2016 года СК «Транснефть» завершила передачу в АО «СОГАЗ» страхового портфеля по добровольным видам страхования (договоры по добровольному имущественному страхованию, добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни) в связи с добровольным отказом компании от осуществления данных видов деятельности. С 1 октября 2016 года все права и обязательства по переданным договорам страхования перешли к АО «СОГАЗ».

26 января 2017 года единственным акционером АО «СК «Транснефть» принято решение о ликвидации общества.



В 2012 году компания собрала 8,34 млрд рублей страховых премий, продемонстрировав прирост сборов в размере 11,4% по отношению к предыдущему отчетному году. В 2013 году объем поступлений достиг 9,36 млрд рублей (прирост 12,26%), что является наилучшим результатом компании за последние 10 лет. В последующие годы в деятельности компании отмечен спад страховых сборов, в частности в 2014 году объемы поступлений снизились на 8,09%, а в 2015-м – на 16,66%.



Объем премий компании в 2015 году – 7,17 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 8,6 млрд рублей). В структуре сборов за прошедший год преобладают поступления по договорам с юридическими лицами (90,66%). Сбор страховых премий осуществлен в 33 субъектах РФ. Выплаты компании в 2015 году составили 3,92 млрд рублей. Уровень выплат – 54,72%. За первое полугодие 2016 года страховщиком собрано 354,96 млн рублей (минус 94,13% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 1,1 млрд рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 308,57%.

В 2015 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (32,61%), страхование имущества юридических лиц (20,95%), автострахование (24,16%, из них каско – 18,42%, ОСАГО – 5,74%), страхование от несчастных случаев и болезней (17,39%).

При помощи посредников в 2015 году страховщиком было собрано 506,95 млн рублей (7,07%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,66%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РБСУ составила 2,21 млрд рублей, по МФСО – 2,55 млрд рублей. В 2015 году компания получила чистую прибыль в размере 3,3 млрд рублей по РСБУ и совокупный доход в 3,48 млрд рублей по МСФО.

Уставный капитал – 2,1 млрд рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 4 ед., страховых агентов-физических лиц – 93 чел., среднесписочная численность работников – 280 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 326 чел.



Рейтинг компании:



Эксперт РА: А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг подтвержден и отозван в связи с окончанием его действия 9 февраля 2016 года).

Standard & Poor's: по международной шкале «ВВ+», по национальной шкале «ruAA+», прогноз – «стабильный» (рейтинги подтверждены 1 сентября 2015 года).

Руководство: Кирилл Бровкович (генеральный директор), Александр Понкратенко, Сергей Митин, Ирина Сахарова.

Совет директоров: Максим Гришанин (председатель), Кирилл Бровкович, Николай Галушин, Сергей Иванов, Борис Король, Ольга Крымова, Владимир Носов.

Партнеры компании

Банки: Сбербанк России, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, ВТБ 24, «Уралсиб», Россельхозбанк, Газпромбанк, Тойота Банк и др.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как Hannover Re, Partner Re, SCOR, GIC, синдикаты Lloyds, «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и др.



Крупнейшим клиентом компании является ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». Также среди клиентов страховщика – партнеры и подрядчики АК «Транснефть» и ряд крупных компаний, не относящихся к отрасли нефтепроводного транспорта.



*Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «ЖАСО», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), ООО «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»). Численность штатных сотрудников на 31 декабря 2014 года составила около 12 тыс. человек. По итогам 2015 года чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по МСФО превысила 21,7 млрд рублей (+ 57% по сравнению с 2014 годом), совокупные сборы составили 141 млдр рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 211 млрд рублей (+14%).

Дата последнего изменения: 6 марта 2017 г.