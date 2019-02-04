Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности индивидуальный дизайн

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back в виде бонусов Бонусы для путешествий

другое

супермаркеты программа #Всесразу: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на сертификаты "Озон.ру" и "Яндекс.Такси", баллы РЖД-бонус, обменять на мили S7 Priority или денежные средства (500 баллов = 250 руб., 1 000 баллов = 600 руб., 4 000 баллов = 4 000 руб., 20 000 баллов=50 000 руб.), а также на благотворительность: 300 приветственных баллов при достижении суммы покупок 5 000 руб. (сумма каждой покупки от 50 руб.);

300 баллов ко дню рождения;

200 баллов на Новый год;

1 балл за каждые потраченные 50 руб. в 1-й год (для новых клиентов), далее за каждые 100 руб.;

макс.количество баллов за покупки - 1 000 в месяц;

срок действия баллов - 3 года Выпуск и обслуживание 0 - 500 ₽ со 2-го года: 1 490 (1 990 руб. за индивидуальный дизайн);0 руб. за 1-й год (500 руб. за индивидуальный дизайн) при оформлении карты физическими лицами, которые не являлись клиентами банка в течение 6 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; все виды операций: до 6 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация экстренная выдача наличных (до 2 000 долл.) за рубежом - 6 000 руб.;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;

комиссия за конвертацию по операциям, совершенным за рубежом в валюте, отличной от валюты счета - 1,65% от суммы;

одновременное открытие накопительного счета с начислением до 5,5% годовых на сумму до 500 000 руб. при тратах от 15 000 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание в первый год (в рамках акции);

двойные баллы в первый год использования карты Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Особые ограничения доставка карты курьером - 390 руб. Дата актуализации 04.02.2019 11:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 170 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.