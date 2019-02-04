Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Всё сразу
Visa Gold «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- cash back
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
в виде бонусов
Бонусы
- для путешествий
- другое
- супермаркеты
программа #Всесразу: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на сертификаты "Озон.ру" и "Яндекс.Такси", баллы РЖД-бонус, обменять на мили S7 Priority или денежные средства (500 баллов = 250 руб., 1 000 баллов = 600 руб., 4 000 баллов = 4 000 руб., 20 000 баллов=50 000 руб.), а также на благотворительность:
- 300 приветственных баллов при достижении суммы покупок 5 000 руб. (сумма каждой покупки от 50 руб.);
- 300 баллов ко дню рождения;
- 200 баллов на Новый год;
- 1 балл за каждые потраченные 50 руб. в 1-й год (для новых клиентов), далее за каждые 100 руб.;
- макс.количество баллов за покупки - 1 000 в месяц;
- срок действия баллов - 3 года
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
со 2-го года: 1 490 (1 990 руб. за индивидуальный дизайн);0 руб. за 1-й год (500 руб. за индивидуальный дизайн) при оформлении карты физическими лицами, которые не являлись клиентами банка в течение 6 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; все виды операций: до 6 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- экстренная выдача наличных (до 2 000 долл.) за рубежом - 6 000 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
- комиссия за конвертацию по операциям, совершенным за рубежом в валюте, отличной от валюты счета - 1,65% от суммы;
- одновременное открытие накопительного счета с начислением до 5,5% годовых на сумму до 500 000 руб. при тратах от 15 000 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание в первый год (в рамках акции);
- двойные баллы в первый год использования карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
- доставка карты курьером - 390 руб.
Дата актуализации
04.02.2019 11:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Всё сразу» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00