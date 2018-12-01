Страховая компания СМК «Сахамедстрах»

Справка banki.ru о компании

АО «СМК «Сахамедстрах» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализацией которой являются обязательное и добровольное медицинское страхование. По итогам 2017 года компания заняла 160-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 15-е по сборам в Республике Саха и первое место в этом регионе по ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС организация заняла 22-е место по общей численности застрахованных и первое место в Республике Саха (Якутия), с долей рынка 84,5%. Региональная сеть включает три крупных филиала в городах Нерюнгри, Мирном и Магадане, а также пункты выдачи полисов ОМС во всех районах республики. Головной офис находится в Якутске.

СМК «Сахамедстрах» осуществляет деятельность на территории Республики Саха с момента своего основания в 1995 году. Основными направлениями деятельности компании является организация обязательного и добровольного медицинского страхования.



В 2017 году «Сахамедстрах» заключила договоры с 118 медицинскими организациями в Республике Саха и с 37 медицинскими организациями в Магаданской области, осуществляющими свою деятельность в рамках действующих Территориальных программ обязательного медицинского страхования.

«Сахамедстрах» входит в состав Межрегионального союза медицинских страховщиков, Дальневосточного союза страховщиков, Союза страховщиков «Урало-Сибирское соглашение», Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков России. В 2017 году компания в очередной раз вошла в федеральный реестр добросовестных поставщиков.

Единственным акционером является АО «Региональная страховая компания «Стерх»* (основные владельцы – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха и АО «Республиканская инвестиционная компания»).

В 2013 году страховая организация собрала на 30,76% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (80,9 млн рублей против 61,87 млн рублей годом ранее). В 2014 году прирост сборов составил 9,61%, а по итогам 2015-го отмечается сокращение объема поступлений на 16,7%. В следующем году страховщик собрал 81,12 млн рублей премий (+9,82% к 2015-му), а по итогам 2017-го вновь показано сокращение поступлений (-28,28% к 2016-му). Объем начисленной премии в 2017 году составил 58,18 млн рублей, из них 57,79% занимают взносы с физических лиц, 42,21% – доля юридических лиц. Размер выплат по итогам года равен 39,67 млн рублей, уровень выплат – 68,18%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 35,35 млн рублей (-16,9% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 34,6 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 97,87%.

Страховой портфель компании в 2017 году состоял на 100% из добровольного медицинского страхования.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 35,02 млн рублей (60,19%), размер среднего агентского вознаграждения составил 3,83%.

По итогам 2017 года убыток компании составил 130,25 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 133,19 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил прибыль в размере 43,69 млн рублей по РСБУ и 22,82 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 357,62 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность сотрудников составила 185 чел., страховых агентов-физических лиц – 37 чел. (из них 2 – индивидуальные предприниматели), страховых агентов-юридических лиц – 1 ед.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации СМК «Сахамедстрах» на уровне А++ и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 19 января 2018 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.

Руководство: Галина Варфоломеева (генеральный директор), Валентина Григорьева, Александр Сыромятников, Василий Ядреев, Нюргустана Аммосова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Семен Березин, Галина Варфоломеева, Иван Сидоров, Анатолий Аммосов, Туйаара Трофимова, Александр Сыромятников, Галина Стручкова.

По состоянию на 1 июля 2018 года в СМК «Сахамедстрах» по обязательному медицинскому страхованию застраховано более 839 тыс. человек, из них 826 тыс. человек в Республике Саха.

Клиенты: АО «Республиканская инвестиционная компания», АО «Водоканал», ОАО «Алроса-Газ», ОАО «Нижне-Ленское», Национальная вещательная компания «Саха», АО «Саханефтегазсбыт», АО «Алмазы Анабара», АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» и др.

*АО «Региональная страховая компания «Стерх» (РСК «Стерх») – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. В 2017 году компания заняла 56-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и стала лидером по сборам в Республике Саха (Якутия). Региональная сеть включает 35 филиалов в Республике Саха и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 365,14 млн рублей (по МСФО), объем подписанной премии составил 2,16 млрд рублей. Размер уставного капитала на 1 июля 2018 года – 1,18 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.