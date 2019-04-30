Страховая компания ОВС «Народные кассы»

Справка banki.ru о компании

Общество взаимного страхования «Народные кассы» – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года компания заняла 179-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основные составляющие страхового портфеля организации в 2017 году – страхование финансовых рисков (57,78%) и страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (39,25%). Компания представлена головным офисом в Москве и дополнительным офисом в г. Юрьев-Польский (Владимирская область).

ОВС «Народные кассы» является специализированной организацией, которая осуществляет страхование финансовых рисков и иных имущественных интересов кредитных потребительских кооперативов. Общество создано в январе 2008 года в результате реорганизации путем преобразования Некоммерческого партнерства ОВС «Союз», учрежденного Кредитным потребительским кооперативом граждан «Взаимопомощь» в январе 2003 года.



Общество является добровольным объединением юридических лиц, созданным с целью осуществления страхования имущественных интересов граждан и членов общества на взаимной основе путем объединения в обществе необходимых для этого средств.

Основными направлениями деятельности ОВС «Народные кассы» являются: страхование финансовых рисков, страхование гражданской ответственности за неисполнение договоров, страхование риска невозврата займа и страхование имущества юридических и физических лиц.

ОВС «Народные кассы» является членом Национальной ассоциации обществ взаимного страхования.

В 2012-2013 годах динамика поступлений являлась позитивной, прирост составил 53,06% и 28,4% соответственно. По итогам следующих двух лет сборы сократились на 5,04% и 22,86%, а в 2016-2017 годах зафиксирован прирост на 11,41% и 19,52% соответственно.

Объем страховых премий в 2017 году составил 15,53 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 12,99 млн рублей), из них 98,51% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами. Размер выплат по итогам минувшего года равен 5,01 млн рублей, уровень выплат – 32,29%. С января по март 2018 года обществом собрано 6,58 млн рублей (прирост 75,36% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 1,16 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 17,65%.

Основными доли страхового портфеля компании в 2017 году пришлись на страхование финансовых рисков (57,78%) и страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (39,25%). Остаток портфеля занимает страхования имущества (2,97%, из них имущества юридических лиц – 1,47%, физических лиц – 1,49%).

В 2017 году общество показало чистую прибыль в размере 22 тыс. рублей по российским стандартам финансовой отчетности. Годом ранее чистая прибыль компании составила 23 тыс. рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало отчетного периода составила 82 ед., численность членов общества на конец отчетного периода – 140 ед.

Руководство: Андрей Сиднев (директор).

Правление: Андрей Cиднев, Александр Рябов, Сергей Боровик, Валентина Макарова, Татьяна Хилькевич, Евгений Седлецкий, Евгений Тепляков, Андрей Шардаков.

Членами ОВС «Народные кассы» по состоянию на 5 июля 2018 года являются более 70 кредитных потребительских кооперативов (КПК), в числе которых: «Верхняя Кама», «Нижегородский кредитный союз «Взаимные инвестиции», «Гудвилл», «ДаНаЯ», «Луч», «Немский», «Первый Морозовский», «Союзсберзайм-Пенза», «Уржум», «Союз», «Народная касса», «Содействие», «Первый Томский», «Столичная Сберегательная Компания», «ИнкассоФинан», «Скиффинанс», «Союзсберзайм-Липецк», «Быстрозайм-Инвест» и др.

Дата последнего изменения: 31 июля 2018 г.