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Страховая компания Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»

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Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1385 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-720 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.2015 ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 мая 2017 года компания прекратила деятельность как юридическое лицо в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Дата последнего изменения: 4 мая 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»»
лицензия ЦБРФ П № 2713 78 от 28.10.2013
Руководитель
Василий Валерьевич Анчуков (конкурсный управляющий)
по информации на 9 февраля 2016 г.
ОГРН
1047744002393
Адрес
Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 4, лит. А
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ П № 2713 78 от 28.10.2013 Отозвана

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1385 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-720).
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