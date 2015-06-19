Страховая компания Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»

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Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1385 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-720 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.2015 ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 мая 2017 года компания прекратила деятельность как юридическое лицо в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.



Дата последнего изменения: 4 мая 2017 г.