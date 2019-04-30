Страховая компания НКО ПОВС «Содружество»

НКО ПОВС «Содружество» – специализированная некоммерческая организация, получившая лицензию на осуществление взаимного страхования в сентябре 2018 года. Согласно информации, размещенной на сайте организации, в перечень осуществляемых видов страхования входит только каско. Центральный офис общества находится в Москве.
Учредителями общества выступили действующие его члены – ООО «Грэй», ООО «Лидер», ООО «Импульс».
Руководство: Владимир Бунин (директор).
Дата последнего изменения: 30 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «Содружество»
лицензия ЦБРФ ВС № 4362 от 13.09.2018
Руководитель
Вдадимир Владимирович Бунин
по информации на 30 сентября 2018 г.
ОГРН
1187746014884
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, эт. 3, пом. I, оф. 16
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.