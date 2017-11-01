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Страховая компания Андромеда

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
180 000
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
27 313
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
4 529
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Комплексное страхование банков
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Андромеда» – небольшая по размеру сборов универсальная страховая организация. По итогам 2016 года общество заняло 158-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц (97,9% страхового портфеля). Компания не имеет дочерних, ассоциированных организаций, филиалов и обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-979 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания зарегистрирована в 1995 году как ЗАО «Страховая компания «Андромеда». В 2006 году путем реорганизации общество было преобразовано в ООО «Страховая компания «Андромеда». Согласно актуарному заключению за 2016 год приоритетным направлением деятельности компании стало страхование краткосрочных и долгосрочных строительно-монтажных рисков. Основная деятельность компании осуществляется в Москве (100% сборов). В данном регионе в 2016 году общество заняло 102-е место по общему объему сборов и 31-е – по страхованию имущества юридических лиц.

В декабре 2017 года СК «Андромеда» сообщила о передаче СК «АСКОР» страхового портфеля по добровольному имущественному страхованию и личному страхованию. Основанием для передачи портфеля является решение единственного участника СК «Андромеда» о добровольном отказе компании от страховой деятельности.

Единственным участником страхового общества является ООО «М-Лизинг» (100%, конечный владелец – компания, зарегистрированная на Кипре). Список бенефициаров не раскрывается. Ранее участниками общества в равных долях являлись ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Альтернатива» (владелец – Николай Садырин) и ОАО «БСТМ Холдинг Групп».

В 2012-2013 годах в деятельности компании отмечается снижение сборов на 51,72% и 43,23% соответственно, ежегодный объем премий в этот период менее 1 млн рублей. В 2014 году отмечается существенный прирост сборов на 101,94%. По итогам 2015-го объем поступлений страховщика увеличился во много раз и достиг 66,88 млн рублей против 1,14 млн рублей годом ранее. В 2016 году размер собранной премии составил 136,36 млн рублей (+103,9% к показателю 2015-го), из них 100% занимают вносы, уплаченные юридическими лицами. Размер выплат в 2016 году равен 276 тыс. рублей, уровень выплат – 0,2%. За январь-июнь 2017 года страховщиком собрано 4,53 млн рублей, что составляет 5,32% от показателя аналогичного периода 2016-го. Выплаты в первом полугодии не осуществлялись.

Страховой портфель компании в 2016 году сформирован из страхования имущества юридических лиц (97,9%) и страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (2,1%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком собрано 93,57 млн рублей (68,62%), размер среднего агентского вознаграждения составил 30,02%.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 27,31 млн рублей, что в два раза превышает показатель за предыдущий отчетный период (в 2015-м – 13,57 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2016 году увеличился в 2,5 раза и составил 40,87 млн рублей (в 2015-м – 16,25 млн рублей).

Уставный капитал – 180 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-физических лиц составила 3 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют, среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 6 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Шелковый (генеральный директор), Ирина Миронова (гл. бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 17 апреля 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Андромеда»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2982 от 08.10.2015
Руководитель
Андрей Николаевич Шелковый (генеральный директор)
по информации на 28 ноября 2017 г.
ОГРН
1067746669044
Адрес
127106, г. Москва, Нововладыкинский пр-д., д. 8, стр. 4, эт. 2, оф. 218
Телефоны
8 (499) 271-93-47
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2982 от 08.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 17.04.2018 года № ОД-979 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Андромеда». Решение принято в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 2982 от 08.10.2015 Отозвана
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