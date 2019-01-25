Страховая компания Арсенал МС

Справка banki.ru о компании

ООО «Арсенал медицинское страхование» – региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС компания занимает 23-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет почти 1,076 млн человек (по состоянию на 1 января 2018 года). Страховая организация имеет более 20 пунктов выдачи полисов на территории Крыма. Региональная сеть представлена филиалами в Симферополе и Севастополе. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в апреле 2014 года под названием ООО «Крымская страховая медицинская компания» (КСМК). В июне 2016 года на основании решения, принятого внеочередным общим собранием участников, произошло переименование организации в ООО «Арсенал МС». В сентябре 2016 года компания принята в состав Всероссийского союза страховщиков.

На территории Крыма «Арсенал МС» занимает второе место по количеству застрахованных лиц, рыночная доля компании в регионе составляет 47,1% (по состоянию на 1 января 2018 года).

Учредителями компании являются Сергей Лобанов (70%) и Анатолий Сандимиров (30%), бывший генеральный директор одной из ведущих страховых медицинских организаций России ООО «СМК РЕСО-Мед».

В 2017 году компания получила 24,13 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 86,31% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 12,95 млн рублей).

Уставный капитал – 70 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Анатолий Сандимиров (генеральный директор), Геннадий Зимен, Елена Колтунова, Станислав Боритько, Владимир Шингуров (гл. бухгалтер).

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.