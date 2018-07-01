Страховая компания СОГАЗ-Мед

Справка banki.ru о компании

АО СК «СОГАЗ-Мед» – одна из крупнейших организаций, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав Группы «СОГАЗ». По итогам 2017 года общество заняло 135-е место по размеру собранных страховых премий по добровольным видам страхования среди российских страховщиков) и 39-е место по сборам ДМС. На рынке ОМС в 2017 году компания заняла третье место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан, количество которых превышает 18,8 млн человек (доля рынка – 12,9%). Региональная сеть насчитывает более 650 подразделений на территории 40 субъектов Российской Федерации. Головной офис компании находится в Москве.

Компания была создана в апреле 1998 года по решению совета директоров ОАО «Газпром» под названием «Страховая медицинская компания ОАО «Газпроммедстрах». Летом 2003 года в результате консолидации страхового бизнеса ОАО «Газпром» вошла в состав страховой группы «СОГАЗ». В декабре 2008 года была переименована в ОАО СК «СОГАЗ-Мед».



Компания входит в число крупнейших страховых медицинских компаний России, специализирующихся на осуществлении обязательного медицинского страхования. Кроме того, на протяжении многих лет компания держит лидерство среди страховых медицинских организаций РФ по количеству регионов присутствия и числу территориальных представительств.

В целях реализации стратегии по расширению присутствия Страховой Группы «СОГАЗ»* на рынке ОМС компания СОГАЗ-Мед осенью 2014 года завершила сделку по приобретению ООО «СК «Медика-Томск», работающей на территории Томской области. В декабре 2014 года СОГАЗ-Мед сообщил о принятии решения о реорганизации путем присоединения в нему еще одной страховой медицинской компании ОАО «МСК «Дальмедстрах», работающей на территориях Амурской и Магаданской областей, где занимает первое место по взносам на ОМС. Процесс присоединения ОАО «МСК «Дальмедстрах» к АО «СК «СОГАЗ-Мед» завершен 30 июня 2015 года. Результатом присоединения стало увеличение доли Группы «СОГАЗ» по количеству застрахованных жителей Дальневосточного федерального округа с 10% до 25% в 2015 году.

В сентябре 2015 года Группа совершила сделку по приобретению ООО «СК «Даль-Росмед», которая осуществляет оказание услуг в области ОМС на территории Хабаровского края, Камчатского края, Сахалинской области и Еврейской автономной области. В феврале 2016 года Группа завершила сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале организации ООО «МСК» (основной вид деятельности – финансовое посредничество), которая в свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале организации ООО «Муниципальная страховая компания г. Краснодара - Медицина» (ООО «МСК-Мед»). В октябре 2017 года была завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение АО «МСК-Мед» к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». В июне 2017 года единственным акционером СОГАЗ-Мед принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «СК «Даль-Росмед» (компания осуществляла свою деятельность на территорииХабаровского и Камчатского края, в Сахалинской и Еврейской автономной области. Общая численность застрахованных в Даль-Росмед – 1,2 млн человек). В ноябре того же года обе компании приступили к работе на рынке под единым брендом «СОГАЗ-Мед».

В октябре 2016 года СОГАЗ-Мед подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% голосующих акций АО «МСК «УралСиб» (в 2015 году компания заняла 255-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 74-е место по сборам в сегменте ДМС в Москве). В начале ноября стало известно о удовлетворении ФАС ходатайства на покупку МСК «УралСиб», но уже в конце месяца СОГАЗ-Мед отказался от приобретения медстраховщика. Официальная причина данного решения не комментируется представителями обеих компаний, а по неофициальной версии причиной срыва сделки послужил ценовой вопрос, а именно, завешенная стоимость за которую Страховая группа «Уралсиб» готова была продать свою медицинскую «дочку».

Компания заключила договоры на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС с более чем 5000 медицинскими организациями, работающими в системе ОМС.

СК «СОГАЗ-Мед» является членом президиума Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Единственным акционером компании является крупнейший универсальный страховщик АО «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), которому принадлежит 100% акций.

С 2006 по 2012 год объем поступлений компании по добровольным видам страхования был незначительным и не превышал 20 тыс. рублей. С 2013 по 2014 год страховые сборы по добровольному страхованию отсутствуют. В 2016 году компания собрала 208,7 млн рублей премий, что на 49,84% превышает показатель предыдущего года (в 2015-м – 139,28 млн рублей), а по итогам 2017-го динамика прироста незначительна (+0,19% к 2016-му) – объем собранной премии равен 209,09 млн рублей. Размер выплат в 2017 году составил 210,52 млн рублей, уровень выплат – 100,68%. В первом квартале 2018 года сборы страховщика по добровольному страхованию отсутствуют, размер выплат равен 34,33 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2017 году сформирован из добровольного медицинского страхования (100%).

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ уменьшилась более чем в 2 раза и составила172,32 млн рублей (в 2016-м – 369,26 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО сократился на 7,82% и составил 274,47 млн рублей (в 2016-м – 297,74 млн рублей).

Уставный капитал – 123 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

По состоянию на 1 января 2018 года в СК «СОГАЗ-Мед» по системе ОМС застраховано около 18,89 млн человек.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу «стабильный» (дата подтверждения рейтинга – 12 марта 2018 года).

Руководство: Дмитрий Толстов (генеральный директор), Сергей Плехов, Татьяна Усенко, Татьяна Тулякова, Наталия Вишневская, Андрей Цалко, Людмила Зудина, Татьяна Серебрякова, Виктор Кондаков.

Совет директоров: Антон Устинов (председатель), Владимир Марков, Андрей Федоренко, Денис Карепин, Татьяна Тамгина, Дмитрий Толстов.

*Группа «СОГАЗ» объединяет следующие компании: АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника) . Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. По итогам 2017 года совокупные сборы Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличились на 12% по сравнению с показателем 2016 года и составили 179,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 32% до 30,6 млрд рублей. Активы Группы достигли 355,4 млрд рублей (+27%).

Дата последнего изменения: 8 июля 2018 г.