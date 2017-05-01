Страховая компания Медицинская страховая компания «АСКО-Забота»

Справка banki.ru о компании

ООО «МСК «АСКО-Забота» – небольшая региональная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС в 2016 году заняла 17-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных (более 1 млн человек) и первое место среди медстраховщиков Омской области (доля рынка – более 50%). С 3 мая 2017 года компания «АСКО-Забота» работает под новым брендом. Правопреемником всех прав и обязательств страховщика является ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

ООО «МСК «АСКО-Забота» зарегистрировано в 1994 году. Деятельность компании связана с предоставлением услуг по обязательному медицинскому страхованию, в рамках которого осуществляется выдача полисов ОМС всем категориям граждан, оплата медицинским учреждениям за оказанные застрахованным лицам услуги, проведение экспертной работы по оказанным медицинскими организациями услугам, защита интересов застрахованных. Компанией заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи со всеми медицинскими организациями Омской области и города Омска, входящими в систему обязательного медицинского страхования.



С ноября 2016 года единственным участником компании является Страховая Группа «АльфаСтрахование» в лице ООО «АС-Холдинг», которому принадлежит 100% голосующих акций МСК «АСКО-Забота». Ранее владельцем компании выступало ОАО СМК «Югория-Мед», учредителем которого являлся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представленный департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры. С 25 ноября 2016 года МСК «АСКО-Забота» вместе с СМК «Югория-Мед» пребывали в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Процесс реорганизации завершен 3 мая 2017 года. С этой даты «АСКО-Забота» прекратила деятельность в качестве юридического лица, правопреемником всех прав и обязательств страховщика стало ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

В 2016 году компания получила чистую прибыль в размере 43,54 млн рублей по РСБУ, а годом ранее прибыль составила 36,56 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первый квартал 2017 года среднесписочная численность работников составила 111 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 134 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг СМК «Югория-Мед» на уровне В++ «Приемлемый уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало в связи с окончанием срока его действия (дата события – 25 октября 2016 года).

Руководство: Александр Комаров (директор).

Численность застрахованных граждан в МСК «АСКО-Забота» по системе ОМС на 1 апреля 2017 года составила более 1 млн человек.

*Группа «Альфастрахование» – крупный страховщик с универсальным пакетом услуг, объединяющий ряд компаний: ОАО «Альфастрахование», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» (специализируется на страховании жизни, создана в 2003 году), ООО «АльфаСтрахование – ОМС» (осуществляет ОМС, образована в 2009 году), ОАО СМК «Югория-Мед», ООО МСК «АСКО-Забота», ООО «Медицина АльфаСтрахования» (управляющая компания сети медицинских клиник). Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group и другие), основными бенефициарами которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн частных клиентов и компаний. По итогам 2016 года Группа «АльфаСтрахование» усилила свои рыночные позиции. Сборы Группы в 2016 году с учетом ОМС составили 250,9 млрд руб., что на 7,5% больше прошлогодних результатов (233,5 млрд руб.), доля рынка – 9,2%, размер консолидированного уставного капитала – более 11,8 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 27 ноября 2017 г.