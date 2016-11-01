Страховая компания Национальная Страховая Группа

Справка banki.ru о компании

СОАО «Национальная страховая группа» (НСГ) – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 241-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 90-е месте по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц. В страховом портфеле компании в 2015 году наиболее существенные доли заняло страхование имущества юридических лиц (81,96%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (13,11%). В настоящее время компания представлена головным офисом в Москве.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4558 отозвал лицензии компании на осуществление страхования по видам деятельности ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для ограничения действия указанных лицензии (приказ Банка России от 13.04.2016 № ОД-1251).

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-284 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



НСГ была создана в 1994 году в городе Долгопрудном. Учредителей в компании не раскрывают, отмечают лишь, что акционерами стали российские и иностранные компании, региональные российские страховщики и физические лица. В отличие от большинства созданных в те годы компаний НСГ изначально ориентировалась на работу на открытом рынке. Она развивала корпоративное страхование, сделав ставку на страхование имущества предприятий и добровольное медицинское страхование сотрудников, стремясь к комплексному обслуживанию компаний, а в конце 1990-х начала активно работать с гражданами, сконцентрировавшись на личном и имущественном страховании. Одновременно НСГ наращивала присутствие в регионах: к 2000 году ее сеть насчитывала более 15 филиалов по всей стране. Кроме того, компания развивала сотрудничество с крупными местными страховщиками, благодаря чему ее полисы продавались более чем в 70 регионах страны. В результате по итогам 2000 года НСГ заняла седьмое место среди российских страховщиков (3,5 млрд рублей страховой премии).



В последующие годы Национальная страховая группа не меняла стратегию: развивала страхование рисков корпоративных клиентов, одновременно наращивая присутствие в розничном сегменте, активно занимаясь автострахованием (при этом проводя консервативную политику с целью не допустить большой доли ОСАГО в своем портфеле), а также медицинским и имущественным страхованием физлиц и страхованием жизни. В 2008 году направление по страхованию от несчастного случая и накопительному страхованию жизни было выделено в отдельную дочернюю компанию «НСГ Страхование жизни», которая вместе с НСГ вошла в одноименную страховую группу. Сборы НСГ в том году составляли 3,4 млрд рублей (34-е место на рынке).

К тому времени у НСГ сменился собственник: владельцем почти 75% акций страховщика стал «Финансинвест» (подробности сделки в компании не раскрывались). Впрочем, конечные бенефициары НСГ не раскрываются до сих пор, известно лишь, что владелец «Финансинвеста» – кипрская Willham Holdings Limited. По информации некоторых СМИ, основным акционером НСГ выступает нефтяная компания «Татнефть» (косвенным подтверждением этого может являться тот факт, что в 2006 году в совет директоров НСГ вошли Максим Демин, Игорь Аванесян и Антон Большаков, в разное время работавшие в структурах «Татнефти»; кроме того, «Татнефть» – это один из главных клиентов НСГ). В самой НСГ связь с «Татнефтью» отрицают. Существенная часть сборов компании (75,7% по итогам 2014 года) приходится на Республику Татарстан.

Получив по итогам 2012 года убыток в размере 8 млн рублей (для сравнения: годом ранее страховщик показал чистую прибыль 47,3 млн рублей), НСГ сосредоточилась на таких рентабельных видах бизнеса, как страхование имущества компаний и граждан, страхование грузов, одновременно сокращая в своем портфеле долю автострахования и добровольного медицинского страхования, характеризующихся высокой убыточностью. В результате 2013 год страховщик завершил с прибылью в размере 9 млн рублей.

В мае 2014 года НСГ решила свернуть розничные продажи автокаско и ДМС, а ОСАГО продавать только силами штатных сотрудников. Решение было принято с целью «увеличение рентабельности страховых услуг». Тогда же компания прекратила набор агентов. В августе 2015 года компания заявила о временном приостановлении деятельности, при этом страховщик в ЦБ РФ для сдачи лицензии не обращался.

В апреле 2016 года НСГ сообщила о намерении передать портфель по ОСАГО страховой компании «Чулпан» в связи с планируемым добровольным отказом от осуществления данного вида деятельности. В июне этого года компания сообщила о намерении передать АО «СК «Пари» страховой портфель по ОСОПО и ОСГОП, а также по договорам перестрахования, заключенным по двум вышеуказанным видам страхования. В октябре на сайте страховщика появилась информация о планируемой передаче до конца 2016 года страхового портфеля по всем видам страхования за исключением вышеописанных АО «СК «Подмосковье». Данные решения связаны с планируемым принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по обязательным видам страхования.



Согласно информации Российского союза автостраховщиков, с 6 декабря 2016 года страховой портфель компании по ОСАГО перешел к АО «Страховая компания «Подмосковье».



Акционерами НСГ являются три компании: ООО «Финансинвест» (75% акций), ООО «Стрейтинвест» (13,56%), ООО «Авениринвест» (11,44%), всеми ими владеют организации, зарегистрированные на Кипре. Компания имеет две дочерние организации – «НСГ Страхование жизни» (компания, специализирующаяся на страховании жизни и личном страховании) и ООО «НСГ Медицинское страхование» (финансовое посредничество).

В 2012 году компания демонстрировала прирост сборов на 9,57%, собрав 2,89 млрд рублей премий против 2,64 млрд рублей годом ранее. В 2013-2014 годах в деятельности страховщика отмечается снижение объемов сборов на 9,75% и 30,5% соответственно. По итогам 2015 года сборы компании упали в десятки раз (минус 98,38%). Объем собранной премии в 2015 году стал наименьшим за весь период деятельности и составил 29,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,81 млрд рублей), из них 97,23% занимают поступления по договорам с юридическими лицами и 2,77% – с физическими лицами. Сбор премий осуществлен в 20 регионах России, из них наибольший объем собран в Республике Татарстан (91,43%). Выплаты компании в прошедшем году составили 174,4 млн рублей. Уровень выплат – 595,59%. За период январь-сентябрь 2016 года в деятельности страховщика отмечается резкое сокращение поступлений. Объем сборов за этот период составил 400 тыс. рублей против 29,13 млн рублей за аналогичный период 2015 года, объем выплат – 17,58 млн рублей.

В 2015 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (81,96%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (13,11%), добровольное медицинское страхование (2,11%).

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 1,81 млн рублей (6,2%), размер среднего агентского вознаграждения составил 189,86%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, Partner Re, SCOR, Swiss Re, Munich Re.

За 2014 год чистая прибыль организации составила 1,03 млн рублей согласно отчетности по РБСУ и 78,77 млн рублей по МФСО. В 2015 году компания показала убыток в размере 305,11 млн рублей по РСБУ и 337,13 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 48 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 80 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало 28 июля 2014 года рейтинг НСГ в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень второй.

Руководство: Евгений Павленко (председатель правления), Владимир Измоденов, Иван Корнев, Наталья Чумак, Илья Пошин, Алексей Суменков, Екатерина Ефремова, Юрий Остащенко.

Совет директоров: Илья Пошин, Василий Юрасов.

Список партнеров и и клиентов компании на сайте не размещен.



Дата последнего изменения: 3 февраля 2017 г.