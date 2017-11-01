Страховая компания Росмед

Справка banki.ru о компании

АО «АСК «Росмед» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года заняла 109-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 38-е место – в сегменте добровольного медицинского страхования. Основные доли страхового портфеля в 2016 году пришлись на добровольное медицинское страхование (36,27%), страхование имущества юридических лиц (17,99%) и страхование грузов (12,04%). Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

21 декабря 2017 года Банк России приказом ОД-3584 отозвал лицензии АО «АСК «Росмед» на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением Страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства, ставших основанием для приостановления лицензий.

АО «АСК «Росмед» создано в июне 1992 года. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является работа с предприятиями крупного и среднего бизнеса по наиболее востребованным видам страхования, в том числе: личному страхованию (ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней), страхованию имущества, комплексному страхованию транспортных средств и страхованию гражданской ответственности предприятий.



Согласно информации, размещенной на сайте страховщика акционерами общества являются юридические и физические лица: Вячеслав Бреднев (25%), ООО «Каскад» (22,19%, владелец общества – Лидия Кузнецова), ООО «Эксплуатация недвижимости Северо-Запад» (16,40%, владелец общества – Михаил Ченцов), ООО «ИнжПроф» (16,41%), ООО «Финансовые активы» (12,48%, владелец общества – Кузнецова Елена), Елена Кузнецова (5,72%), Александр Кузнецов (1%), а также другие акционеры, совокупная сумма долей которых в уставном капитале менее 1%. Конечным бенефициаром компания обозначает Вячеслава Бреднева.

АСК «Росмед» является членом Национальной страховой гильдии, Национального союза агростраховщиков, Всероссийского союза страховщиков.

С 2009 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2012 году организация собрала на 28,8% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (89,96 млн рублей против 69,84 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 19,19% и 34,39% соответственно, а по итогам 2015 года – достигли 131,73%. В 2016 году объем сборов увеличился на 86,07% и составил 621,29 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 333,9 млн рублей), из них 67,84% занимают взносы юридических лиц и 32,16% – физических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве. В данном регионе по итогам прошлого года компания заняла 65-е место по размеру собранной премии и 26-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. Размер страховых выплат в 2016 году составил 212,79 млн рублей, уровень выплат – 34,25%. За период с января по июнь текущего года страховщиком собрано 519,9 млн рублей (прирост 86,2% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 97,89 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 18,83%.

По итогам 2016 года страховой портфель компании состоит из следующих видов страхования: добровольное медицинское страхование (36,27%), страхование ответственности (13,05%, из них за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг – 10,18%, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 2,88%), страхование имущества юридических лиц (17,99%), страхование грузов (12,04%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,31%), страхование предпринимательских рисков (5,93%), каско (5,44%), страхование финансовых рисков (2,51%).

При помощи посредников в 2016 году общество собрало 519,61 млн рублей (83,63%), размер среднего агентского вознаграждения составил 32,44%.

По итогам 2016 года компания показала убыток в размере 6,03 млн рублей по РСБУ и 2,95 млн рублей по МСФО. Предыдущий год общество закончило с чистой прибылью в размере 122 тыс. рублей по РСБУ и убытком в 2,98 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 76 ед., страховых агентов-физических лиц – 78 чел., среднесписочная численность работников – 82 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 86 чел.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Роман Гуков (генеральный директор), Мария Барац (главный бухгалтер).

Совет директоров: Вячеслав Бреднев (председатель), Марина Турлуева, Александр Кузнецов, Елена Кузнецова, Сергей Васильев.

Клиенты: ФГУ «Государственный академический Большой театр России», Министерство иностранных дел Российской Федерации, ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», УКС ГТС «Мосводоканал», Государственный технический университет «МАДИ», ООО «Славянская гостиница и деловой центр», Группа компаний «SI-TRANS», УКС ГТС «Мосводоканал», Московская областная Дума, ОАО «Комкор», АО НПО «Гидромаш», ФБУ «Ростест-Москва» и др.

Дата последнего изменения: 22 декабря 2017 г.