Страховая компания НО ОВС «Взаимная защита»

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Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3723 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3230 «О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита»), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России.

Дата последнего изменения: 24 декабря 2015 г.