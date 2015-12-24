Страховая компания НО ОВС «Взаимная защита»

Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3723 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3230 «О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита»), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России.
Дата последнего изменения: 24 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
НО ОВС «Взаимная защита»
лицензия ФССН ОВС № 4285 77 от 02.08.2012
Руководитель
Гузель Раушановна Шарафиева
по информации на 1 декабря 2015 г.
ОГРН
1097799010132
Адрес
420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кремлевская, д. 25/22, лит 35
Телефоны
+7 (495) 631-00-56
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН ОВС № 4285 77 от 02.08.2012
Отозвана
Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3723 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.