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Страховая компания НО ОВС «Взаимная защита»

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Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3723 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3230 «О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита»), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России.

Дата последнего изменения: 24 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
НО ОВС «Взаимная защита»
лицензия ФССН ОВС № 4285 77 от 02.08.2012
Руководитель
Гузель Раушановна Шарафиева
по информации на 1 декабря 2015 г.
ОГРН
1097799010132
Адрес
420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кремлевская, д. 25/22, лит 35
Телефоны
+7 (495) 631-00-56
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН ОВС № 4285 77 от 02.08.2012 Отозвана

Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3723 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Взаимная защита». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России.

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