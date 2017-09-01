Страховая компания АИЖК

Справка banki.ru о компании

АО «СК АИЖК» – единственная на российском рынке перестраховочная компания, специализирующаяся на перестраховании рисков по договорам ипотечного страхования, заключаемых страховыми компаниями. На рынке перестрахования в 2016 году компания заняла 59-е место, собрав 10,44 млн рублей премий. Сборы по прямому страхованию отсутствуют. В августе 2016 года общество объявило об отказе от страховой деятельности. После принятия решения органом страхового надзора об отзыве лицензий АО «СК АИЖК», планируется проведение мероприятий по ликвидации юридического лица.

28 декабря 2017 года Банк России приказом № ОД-3720 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования АО «СК АИЖК». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



АО «СК АИЖК» было создано в 2010 году в рамках реализации Программы ОАО «СК АИЖК» по развитию ипотечного страхования, разработанной по поручению Президента РФ от 27 июля 2009 года № Пр-1890. Компания выполняет функцию института развития рынка ипотечного страхования, разрабатывающего инновационные страховые продукты и стандарты ипотечного страхования. С марта 2015 года общество является членом Всероссийского союза страховщиков.



АО «СК АИЖК» является единственной на российском рынке перестраховочной компанией, специализирующейся на перестраховании рисков по договорам ипотечного страхования, заключаемых страховыми компаниями. Помимо этого, в целях защиты интересов участников долевого строительства жилья и поддержания рынка жилищного строительства в конце 2014 года – начале 2015 года АО «СК АИЖК» развивало новое направление деятельности – входящее перестрахование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Основными видами страховой и перестраховочной деятельности компании в 2015 году являлись: перестрахование договоров ипотечного страхования (страхование ответственности заемщика и страхование финансового риска кредитора), заключенных на этапе выдачи ипотечных кредитов; ипотечное страхование (страхование финансового риска) в сделках секьюритизации; перестрахование рисков по договорам страхования гражданской ответственности застройщиков.



1 августа 2016 года совет директоров страховой компании АИЖК принял решение об отказе от страховой деятельности. С 1 апреля 2016 года приостановлен прием новых обязательств по ипотечному перестрахованию. Планируется подача заявления в Банк России об отказе от страховой деятельности с последующей ликвидацией компании.

Главным акционером компании является АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (99,98% уставного капитала), находящееся под управлением Росимущества.

Объем страховых премий в 2015 году составил 77,35 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 71,69 млн рублей). Размер выплат в 2015-м равен 4,5 млн рублей, уровень выплат – 5,82%. За 2016 год страховые сборы компании отсутствуют, объем выплат составил 63,91 млн рублей. По итогам первого полугодия 2017 года страховщиком собрано 34,48 млн рублей, выплачено – 1,38 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 4,01%.

Размер перестраховочных премий в 2016 году уменьшился на 87,34% по сравнению с предыдущим отчетным годом (10,44 млн рублей против 82,48 млн рублей годом ранее). Перестраховочный портфель компании включал страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (81,83%) и страхование финансовых рисков (18,17%).



По итогам 2016 года чистая прибыль компании составила 219,97 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 303,16 млн рублей по МСФО. Годом ранее компания показала чистую прибыль в размере 86,98 млн рублей по РСБУ и 103,39 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 3 млрд рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 7 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 11 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

Moody's Investors Service: по международной шкале «Ba2», по национальной шкале – Аа2.ru. Прогноз по рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный» (рейтинг актуализирован 11 декабря 2015 года). В июле 2016 года рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинг финансовой устойчивости СК АИЖК по обращению компании.

АКРА впервые присвоило АО «СК АИЖК» кредитный рейтинг на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 29 декабря 2016 года).



Совет директоров: Александр Плутник (председатель), Иван Тополя, Артем Федорко, Кирилл Захарин, Виктор Шлепов.

Руководство: Иван Тополя (генеральный директор), Ирина Косарева, Татьяна Андреева.

Дата последнего изменения: 30 декабря 2017 г.