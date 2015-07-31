Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Гиалит-Полис» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 114-е место по сборам в сегменте прямого страхования и 27-е место – по объему собранных перестраховочных премий (558,11 млн рублей). В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими стали страхование грузов (58,15%), страхование имущества юридических лиц (23,09%), ДМС (14,23%). Компания осуществляет свою деятельность в восьми регионах Российской Федерации: г. Москве, Московской, Самарской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике Карелия, Приморском и Краснодарском крае. Головной офис находится в Путилково (Московская обл., Красногорский р-н).

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД- 2556 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховая компания «Гиалит-Полис», в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Гиалит-Полис» основана в ноябре 2000 года. Приоритетные направления деятельности: страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, личное страхование. Страховая компания не имеет дочерних и зависимых обществ.

Участниками компании являются ООО «Руфус» (41,58%) и ООО «Агентство недвижимости «ИнвестОпека» (58,42%). Бенефициарами компании выступают физические лица: Мартьянова Юлия (40%), Кудряшов Артем (39,6%), Андреев Михаил (20,4%).

В 2012 году компанией было собрано на 47,85% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. На протяжении последующих двух лет компания демонстрирует снижение объемов сборов. В 2013 году объемы поступлений сократились на 7,08%, а в 2014-м – на 14,04%.

Объем страховых премий в 2014 году достиг 807,74 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 939,63 млн), 99,9% из них составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению 96,6% страховых премий собрано в Москве и Московской области (30-е место по сборам в Московской области и 73-е – в Москве).

Выплаты в 2014 году достигли 250,58 млн рублей. Уровень выплат – 31,02%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 248,14 млн рублей (плюс 55,9% к аналогичному периоду 2014-го), выплачено – 106,19 млн.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование грузов (58,15%), страхование имущества юридических лиц (23,09%), добровольное медицинское страхование (14,23%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,37%).

В 2014-м при помощи посредников страховщиком было собрано 112,99 млн рублей (14%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,46%.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие российские и западные перестраховочные компании, имеющие высокие рейтинги надежности: Munich Re, SCOR, Hannover Re, СОФАГ, Partner Re, Aig Europa.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 879 тыс. рублей, по МСФО достигла 148,27 млн рублей.

Уставный капитал – 625,1 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2015 года).

На сегодняшний день компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Баринов (конкурсный управляющий).

Дата последнего изменения: 25 августа 2016 г.