Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Русская Корона» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании (кроме страхования жизни). К концу 2018 года организация занимала 150-е место по сборам среди российских страховщиков. В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика в связи с его добровольным отакзом от предусмотренной лицензиями деятельности.





к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков Подробнее на Ya62.ru:

https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/





к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков Подробнее на Ya62.ru:

https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/





к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков Подробнее на Ya62.ru:

https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/





к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков Подробнее на Ya62.ru:

https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/Банк России отозвал лицензии у ООО «СК «Русская корона» связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности

ООО «СК «Русская Корона» основано в 1994 году по инициативе Правительства Москвы. Изначально специализацией компании являлось страхование в сфере туризма. В дальнейшем ее деятельность расширилась до семи видов страхования, в числе которых медицинское страхование, страхование имущества и домашних животных.

В ноябре 2018 года компания уведомила о своем намерении в 2019 году добровольно передать страховой портфель в ООО «ИНКОР Страхование» в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (решение внеочередного собрания участников ООО «СК «Русская Корона» от 13.11.2018 года).

В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика.

Участниками страхового общества выступают Борис и Светлана Ефимовы – доли участия 74,44% и 25,56% соответственно.

Уставный капитал – 156,5 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Руководство: Борис Ефимов (генеральный директор), Алексей Китов, Марина Лукошина, Татьяна Котова, Игорь Стяжков, Анастасия Щедринова.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.