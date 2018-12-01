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Страховая компания Русская корона

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
156 500
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
843
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
80 146
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
286
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Русская Корона» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании (кроме страхования жизни). К концу 2018 года организация занимала 150-е место по сборам среди российских страховщиков. В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика в связи с его добровольным отакзом от предусмотренной лицензиями деятельности.

к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков

Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/

к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков

Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/

к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков

Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/

к концу 2018 года рязанский страховщик занимал 150-е место по размеру собранной премии среди всех российских страховщиков

Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/Банк России отозвал лицензии у ООО «СК «Русская корона» связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности

ООО «СК «Русская Корона» основано в 1994 году по инициативе Правительства Москвы. Изначально специализацией компании являлось страхование в сфере туризма. В дальнейшем ее деятельность расширилась до семи видов страхования, в числе которых медицинское страхование, страхование имущества и домашних животных.

В ноябре 2018 года компания уведомила о своем намерении в 2019 году добровольно передать страховой портфель в ООО «ИНКОР Страхование» в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (решение внеочередного собрания участников ООО «СК «Русская Корона» от 13.11.2018 года).

В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика.

Участниками страхового общества выступают Борис и Светлана Ефимовы – доли участия 74,44% и 25,56% соответственно.

Уставный капитал – 156,5 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Руководство: Борис Ефимов (генеральный директор), Алексей Китов, Марина Лукошина, Татьяна Котова, Игорь Стяжков, Анастасия Щедринова.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Русская корона»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1999 от 04.12.2015
Руководитель
Борис Павлович Ефимов (генеральный директор)
по информации на 22 марта 2019 г.
ОГРН
1037739018206
Адрес
390046, г. Рязань, пр-д Машиностроителей, д. 4а
Телефоны
8 800 555-77-37
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1999 от 04.12.2015 Отозвана

Банк России отозвал лицензии у ООО «СК «Русская корона» связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13.02.2019 №455), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 No 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (приказ №ОД-544 от 18.03.2019 г.).
ЦБРФ СИ № 1999 от 04.12.2015 Отозвана
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