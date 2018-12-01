ООО «Страховая компания «Русская Корона» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании (кроме страхования жизни). К концу 2018 года организация занимала 150-е место по сборам среди российских страховщиков. В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика в связи с его добровольным отакзом от предусмотренной лицензиями деятельности.
Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/
Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/
Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/
Подробнее на Ya62.ru:
https://ya62.ru/news/economy/tsentrobank_otozval_litsenziyu_u_ryazanskoy_strakhovoy_kompanii/Банк России отозвал лицензии у ООО «СК «Русская корона» связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности
ООО «СК «Русская Корона» основано в 1994 году по инициативе Правительства Москвы. Изначально специализацией компании являлось страхование в сфере туризма. В дальнейшем ее деятельность расширилась до семи видов страхования, в числе которых медицинское страхование, страхование имущества и домашних животных.
В ноябре 2018 года компания уведомила о своем намерении в 2019 году добровольно передать страховой портфель в ООО «ИНКОР Страхование» в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (решение внеочередного собрания участников ООО «СК «Русская Корона» от 13.11.2018 года).
В марте 2019-го Банк России отозвал лицензии страховщика.
Участниками страхового общества выступают Борис и Светлана Ефимовы – доли участия 74,44% и 25,56% соответственно.
Уставный капитал – 156,5 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).
Руководство: Борис Ефимов (генеральный директор), Алексей Китов, Марина Лукошина, Татьяна Котова, Игорь Стяжков, Анастасия Щедринова.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 1999 от 04.12.2015
|Отозвана
|
Банк России отозвал лицензии у ООО «СК «Русская корона» связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13.02.2019 №455), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 No 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (приказ №ОД-544 от 18.03.2019 г.).
|ЦБРФ СИ № 1999 от 04.12.2015
|Отозвана
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.