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Страховая компания Ингосстрах-Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
978 500
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
167 337
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
11 108 305
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
790 675
за 2017
Предложения страховой компании Ингосстрах-Жизнь
Страхование от несчастного случая. "Индивидуальный"
Страхование от несчастного случая. "Семейный"
Антиклещ
Накопительное страхование жизни
Инвестиционное страхование жизни
Страхование от критических заболеваний
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Пенсионное страхование
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев

Юридическим лицам

  • Корпоративное пенсионное страхование
  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Корпоративное страхование жизни
Информация о компании

В 2003 году ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с законодательным требованием о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и иными видами страхования, принял решение об учреждении ООО «Страховая компания «Жизнь». В 2004 году компания сменила название на СК «Ингосстрах ЛМТ». В 2007 году получила новое имя — «Ингосстрах-Жизнь».

Основной рывок в развитии компания сделала в 2014 году, сменив стратегию и сфокусировавшись на банковском канале продаж. В 2015 году мы запустили программу инвестиционного страхования жизни «Вектор», продажи которой показали быстрый и уверенный рост. Мы уделяем особое внимание разработке инвестиционных стратегий:

  • Консервативный подход к выбору финансовых инструментов при формировании инвестиционного портфеля
  • Жесткие требования к структуре инвестиционного портфеля
  • Высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности контрагентов

Компания осуществляет следующие виды страхования:

  • Инвестиционное страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни
  • Пенсионное страхование жизни
  • Кредитное страхование жизни
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 3823.

Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования:

  • Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни № СЖ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока действия.
  • Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни № СЛ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока действия.

Общие сборы Компании за 2017 год выросли на 67% и составили 11 млрд рублей, из них 10,3 млрд – страхование жизни и пенсионное страхование, а 745 млн рублей – страхование от несчастных случаев и болезней. В течение 2017 года было заключено 71 952 новых договора. По 96% договоров страхователями выступили физические лица, по 4% договоров страхователями являются юридические лица.

По итогам 1 квартала 2018 года ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» занимает 7-ое место по сборам в страховании жизни, а также по общим сборам (страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней) среди компаний по страхованию жизни.

В 2017 году в «СК «Ингосстрах-Жизнь» впервые был проведен замер индекса лояльности клиентов (NPS). Уровень NPS составил 72%, что является исключительно высоким показателем для отрасли.

Уставный капитал – 978,5 млн рублей (по состоянию на 3 октября 2018 года).

Рейтинг компании

В 2017 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило присвоенный страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» рейтинг надежности на уровне ruAA. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Руководство

Генеральный директор: Черников Владимир Владимирович.

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – динамично развивающаяся страховая компания, средняя по размеру сборов. Основная специализация – страхование жизни. Организация является дочерней структурой одной из крупнейших российских страховых компаний – СПАО «Ингосстрах». По итогам 2017 года компания заняла 20-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, восьмое место среди страховщиков жизни (90,9% в общем объеме подписанных премий) и вошла в тройку лидеров по пенсионному страхованию. Страховые продукты общества реализуются через филиалы СПАО «Ингосстрах», отделения банков и универсальных агентов. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» основано в сентябре 2003 года под названием ООО «Страховая компания «Жизнь». В 2004 году произошло переименование на СК «Ингосстрах ЛМТ». Под действующим названием компания работает с 2007 года. В настоящее время СК «Ингосстрах-Жизнь» является страховщиком жизни и специализируется на предоставлении услуг по корпоративному и розничному страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию жизни и корпоративному пенсионному страхованию.

Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и участником Комитета по развитию страхования жизни Всероссийского Союза Страховщиков.

Единственным участником общества является ЗАО «ИнВест-Полис» (100%) – дочерняя компания ОСАО «Ингосстрах», входящая в группу «ИНГО»*. Конечным бенефициаром группы выступает российский предприниматель Олег Дерипаска.

На протяжении последних лет компания демонстрировала стабильное увеличение объемов сборов. Так, в 2013 году компания собрала на 8,47% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (751,25 млн рублей против 692,58 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 23,44% и 77,54% соответственно, а по итогам 2016 года сборы увеличились более чем в 4 раза. Лучшее положение в рэнкинге страховщиков компания заняла в 2017 году, поднявшись с 27-го на 20-е место по сборам. Объем поступлений в минувшем году составил 11,11 млрд рублей (+67,19% к показателю 2016-го), из них 93,44% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 6,56% – с юридическими лицами. Размер страховых выплат составил 790,68 млн рублей, уровень выплат – 7,12%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 8,03 млрд рублей премий, что на 70,22% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 4,72 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 576,6 млн рублей, уровень выплат – 7,18%.

Страховой портфель компании в 2017 году сформирован из премий по договорам страхования жизни (90,9%), страхования от несчастных случаев и болезней (6,33%) и пенсионного страхования (2,39%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 10,82 млрд рублей (97,39%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,8%.

Все риски перестраховываются в крупнейших международных страховых и перестраховочных компаниях: Generali Group, Partner RE, VIG RE, MAPFRE RE и СПАО Ингосстрах.

В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 167,34 млн рублей против 232,17 млн рублей годом ранее (-27,92% к 2016 году). Согласно отчетности по МСФО за 2017 и 2016 год совокупный доход/убыток компании отсутствует.

Уставный капитал – 978,5 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность штатных работников составила 122 чел., количество страховых агентов-юридических лиц – 314 ед. (из них 1 – страховая организация, 313 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 510 чел. (из них 182 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAA, прогноз по рейтингу – стабильный (подтвержден 28 августа 2018 года).

Руководство: Владимир Черников (генеральный директор), Алексей Захаров, Александр Жуков.

Совет директоров (с 28.09.2017): Татьяна Кайгородова, Михаил Волков, Александр Ильяшенко, Константин Соколов, Валерий Хохлов.

Партнеры

Банки: ЮниКредит Банк, Промсвязь Банк, МКБ, МТС Банк, Банк Открытие.

Клиенты: ООО «РЖД Интернешнл», СПБ ГБУК «Михайловский театр», ГАУ АО «Спорткомплекс «Звездный», ОАО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», Объединение «РОСИНКАС», Федерация Сквоша России, ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» , ФГУ «Управление эксплуатации Саянских водохранилищ» и др.

*В Группу «ИНГО» входят следующие страховые компании: СПАО «Ингосстрах» (Россия), ЗСАО «Ингосстрах» (Республика Беларусь), «ИНГО Армения» (Республика Армения), «Кыргызинстрах» (Киргизская Республика), «ИНГО УЗБЕКИСТАН» (Узбекистан), ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» (Россия), ОАО «Чрезвычайная страховая компания» (Россия). СПАО «Ингосстрах» имеет 4 зарубежных представительства, расположенных в КНР (г. Пекин), Республике Индия (г. Мумбай), Азербайджанской Республике (г. Баку), Республике Казахстан (г. Алматы).

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3823 от 01.10.2015
Руководитель
Владимир Владимирович Черников (генеральный директор)
по информации на 13 апреля 2018 г.
ОГРН
1037739872939
Адрес
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 9
Телефоны
+7 (495) 921-32-23
Официальный сайт
http://www.lifeingos.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3823 от 01.10.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 3823 от 01.10.2015 Действует
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