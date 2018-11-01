Страховая компания Ингосстрах-Жизнь

Информация о компании

В 2003 году ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с законодательным требованием о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и иными видами страхования, принял решение об учреждении ООО «Страховая компания «Жизнь». В 2004 году компания сменила название на СК «Ингосстрах ЛМТ». В 2007 году получила новое имя — «Ингосстрах-Жизнь».

Основной рывок в развитии компания сделала в 2014 году, сменив стратегию и сфокусировавшись на банковском канале продаж. В 2015 году мы запустили программу инвестиционного страхования жизни «Вектор», продажи которой показали быстрый и уверенный рост. Мы уделяем особое внимание разработке инвестиционных стратегий:

Консервативный подход к выбору финансовых инструментов при формировании инвестиционного портфеля

Жесткие требования к структуре инвестиционного портфеля

Высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности контрагентов

Компания осуществляет следующие виды страхования:

Инвестиционное страхование жизни

Накопительное страхование жизни

Пенсионное страхование жизни

Кредитное страхование жизни

Страхование от несчастных случаев и болезней

Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 3823.

Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования:

Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни № СЖ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни № СЛ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока действия.

Общие сборы Компании за 2017 год выросли на 67% и составили 11 млрд рублей, из них 10,3 млрд – страхование жизни и пенсионное страхование, а 745 млн рублей – страхование от несчастных случаев и болезней. В течение 2017 года было заключено 71 952 новых договора. По 96% договоров страхователями выступили физические лица, по 4% договоров страхователями являются юридические лица.

По итогам 1 квартала 2018 года ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» занимает 7-ое место по сборам в страховании жизни, а также по общим сборам (страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней) среди компаний по страхованию жизни.

В 2017 году в «СК «Ингосстрах-Жизнь» впервые был проведен замер индекса лояльности клиентов (NPS). Уровень NPS составил 72%, что является исключительно высоким показателем для отрасли.

Уставный капитал – 978,5 млн рублей (по состоянию на 3 октября 2018 года).

Рейтинг компании

В 2017 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило присвоенный страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» рейтинг надежности на уровне ruAA. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Руководство

Генеральный директор: Черников Владимир Владимирович.