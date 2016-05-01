Страховая компания Мособлгарант

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Мособлгарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Спектр предлагаемых страховых услуг ориентирован исключительно на юридические компании. По итогам 2015 года организация заняла 98-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 17-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (89,48%) и страхование грузов (10,28%). Головной офис находится в Симферополе (Республика Крым), но деятельность осуществляет на территории Москвы (100% собранной премии). Компания не имеет филиалов и представительств.

Банк России приказом от 14.07.2016 года № ОД-2223 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 19.04.2016 № ОД-1299), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Мособлгарант» основано в 2003 году. В настоящее время организация является универсальным страховщиком по работе с юридическими лицами. Основные направления деятельности компании – страхование имущества предприятий, грузов и строительно-монтажных рисков.



Участниками общества являются два юридических лица – ООО «ПромКомплект» (75,76%) и ООО «Строительно-проектная компания «Транказ» (24,24%). Компания имеет достаточно сложную структуру владения, с участием в цепочке владельцев большого количества недействующих организаций. Конечным бенефициаром является Виталий Аппен.

В 2012 году компания собрала 218,92 млн рублей страховых премий, что на 41,3% меньше, чем в предыдущем отчетном году. В последующие годы организация демонстрировала значительный прирост сборов, в частности в 2013-2014 годах объемы поступлений увеличились на 79,21% и 39,73% соответственно, а по итогам 2015 года – на 43,43%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 786,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 548,2 млн рублей), 100% из них составляют сборы с юридических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве, где компания заняла 59-е место по общему объему поступлений и 14-е – по страхованию имущества юридических лиц. Выплаты в 2015 году достигли 635,04 млн рублей. Уровень выплат – 80,77%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (89,48%) и страхование грузов (10,28%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран страховщиком при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 20%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 888 тыс. рублей по РСБУ и 697 тыс. рублей по МСФО. По состоянию на 20 мая 2016 года отчетность по РСБУ и МФСО за 2015 год на сайте страховщика не опубликована.

Уставный капитал – 165 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

На 1 мая 2016 года компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Шестопалов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 15 июля 2016 г.