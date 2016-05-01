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Страховая компания Мособлгарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
165 000
на 01.05.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
888
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
786 277
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
635 038
за 2015
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Мособлгарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Спектр предлагаемых страховых услуг ориентирован исключительно на юридические компании. По итогам 2015 года организация заняла 98-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 17-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (89,48%) и страхование грузов (10,28%). Головной офис находится в Симферополе (Республика Крым), но деятельность осуществляет на территории Москвы (100% собранной премии). Компания не имеет филиалов и представительств.

Банк России приказом от 14.07.2016 года № ОД-2223 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 19.04.2016 № ОД-1299), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Мособлгарант» основано в 2003 году. В настоящее время организация является универсальным страховщиком по работе с юридическими лицами. Основные направления деятельности компании – страхование имущества предприятий, грузов и строительно-монтажных рисков.

Участниками общества являются два юридических лица – ООО «ПромКомплект» (75,76%) и ООО «Строительно-проектная компания «Транказ» (24,24%). Компания имеет достаточно сложную структуру владения, с участием в цепочке владельцев большого количества недействующих организаций. Конечным бенефициаром является Виталий Аппен.

В 2012 году компания собрала 218,92 млн рублей страховых премий, что на 41,3% меньше, чем в предыдущем отчетном году. В последующие годы организация демонстрировала значительный прирост сборов, в частности в 2013-2014 годах объемы поступлений увеличились на 79,21% и 39,73% соответственно, а по итогам 2015 года – на 43,43%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 786,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 548,2 млн рублей), 100% из них составляют сборы с юридических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве, где компания заняла 59-е место по общему объему поступлений и 14-е – по страхованию имущества юридических лиц. Выплаты в 2015 году достигли 635,04 млн рублей. Уровень выплат – 80,77%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (89,48%) и страхование грузов (10,28%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран страховщиком при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 20%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 888 тыс. рублей по РСБУ и 697 тыс. рублей по МСФО. По состоянию на 20 мая 2016 года отчетность по РСБУ и МФСО за 2015 год на сайте страховщика не опубликована.

Уставный капитал – 165 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

На 1 мая 2016 года компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Шестопалов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 15 июля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Мособлгарант»
лицензия ЦБРФ СИ № 3865 от 30.11.2015
Руководитель
Римма Габдулловна Багавиева (руководитель временной администрации)
по информации на 10 июня 2016 г.
ОГРН
1037714046039
Адрес
295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43В
Телефоны
8 (968) 456-56-07
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3865 от 30.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 14.07.2016 года № ОД-2223 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «СК «Мособлгарант».

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 19.04.2016 № ОД-1299), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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