Страховая компания Акцепт

Справка banki.ru о компании

ООО СО «Акцепт» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 113-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 31-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (более 75% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств и реализует полисы через офисы партнеров. Головной офис страховщика с декабря 2017 года перемещен с г. Люберцы Московской области в г. Кинель (Самарская обл.).

24 октября 2018 года Банк России приказом № ОД-2773 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



СО «Акцепт» было основано в феврале 2001 года и носило название ООО «Страховое общество «СК Атлантида». В настоящее время компания является универсальным страховщиком, основные направления деятельности которого – страхование от несчастных случаев и болезней и страхование средств наземного транспорта (каско). Дочерние и ассоциированные компаний в СО «Акцепт» отсутствуют. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой гильдии.



Единственным участником общества является ООО «Страховая компания «Максис» (100%, собственник – ООО «Кавитмаш»). Конечный владелец ООО «Кавитмаш» – Компания с ограниченной ответственностью «КАРБНК Лимитед», зарегистрированная на Кипре), бенефициары которой не раскрываются. Страховой компании «Максис» 11 июня 2014 года Банк России отказал в выдаче лицензии на осуществление добровольного личного страхования.

С 2012 по 2014 год в деятельности компании наблюдается негативная динамика поступлений. В 2012 году компания собрала 115,34 млн рублей премий, что на 45,66% меньше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году объемы поступлений сократились на 24,92%, в 2014 году – на 32,24% по сравнению с 2013-м годом. В 2015-м поступления страховщика увеличились на 171,5% и составили 159,31 млн рублей против 58,68 млн рублей годом ранее. По итогам 2016 года компания заняла лучшее место в ренкинге страховщиков (72-е место), увеличив сборы почти в десять раз – до 1,56 млрд рублей. В 2017 году объем собранной премии сократился в 2,7 раза и составил 569,35 млн рублей (100% взносы с физических лиц). Размер выплат равен 68,41 млн рублей, уровень выплат – 12,01%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 138,91 млн рублей (-45,52% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 17,72 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 12,76%.

Страховой портфель компании 2017 году включает страхование от несчастных случаев и болезней (75,8%) и каско (24,2% в общей премии).

Весь объем страховых премий в 2017 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 79,95%.

В сфере перестрахования компания сотрудничает с крупнейшими международными перестраховочными компаниями: Hannover Re, SCOR, Partner Re, Polish Re.

В 2017 году компания показала чистую прибыль в размере 12,55 млн рублей по РСБУ и 10,13 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил убыток в 22,11 млн рублей по РСБУ и 51,59 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 276 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 20 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Майя Судакова (руководитель временной администрации), Светлана Кравченко (гл. бухгалтер).

Партнеры

Автоцентры: Автоком-Дон, АвтоПорт-Т, Астра-Авто, Экспресс-Моторс, Тойота-Сервис, Дельта Мотрс, Юна Моторс, Аталант, Адванс «Пежо», Нормоторс, Авингруп Холдинг и др.

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.