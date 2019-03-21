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Страховая компания Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество (ВостСибЖАСО)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
135 000
на 21.03.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
467
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
95 799
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
32 146
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности
  • Каско

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

АО «ВостСибЖАСО» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года занимает 145-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Региональная сеть насчитывает 12 представительств и один филиал, расположенные в крупных городах Иркутской области и Республики Бурятия. Центральный офис находится в Иркутске.

АО «ВостСибЖАСО» начало работу на рынке финансовых услуг в марте 1992 года. В настоящее время является универсальной многопрофильной страховой компанией, обслуживающей интересы корпоративных и розничных клиентов в Иркутской области и Республике Бурятия. Общество является действующим членом Ассоциации транспортных страховщиков России и Всероссийского союза страховщиков.

Акционерами компании являются: АО «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (19,58%), ООО «КредоТранс» (17,91%), ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (13,41%), АО «Управляющая компания «Рацио-капитал» (9,96%), Евгений Полынцев (9,68%), Общественная организация – Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиала ОАО «Российские железные дороги» (9,13%), Юрий Беренгольц (7,92%), ООО «Эксперт-Ассист» (7,55%) и др.

Уставный капитал – 135 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 52 чел., страховых агентов-юридических лиц – 8 ед. (из них 1 – страховая организация, 7 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 186 чел. (из них 8 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет актуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юрий Беренгольц (генеральный директор), Антон Беренгольц, Елена Светлова.

Совет директоров: Александр Старцев (председатель), Юрий Беренгольц, Антон Беренгольц, Дмитрий Бабичев, Эдуард Ильин, Владимир Каутц.

Клиенты: ООО «Байкал Логистика», Востсибтранспроект, ООО «Технопарк», «Иркутский государственный университет путей сообщения» и др.

Дата последнего изменения: 21 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «ВостСибЖАСО»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0433 от 28.10.2016
Руководитель
Юрий Абрамович Беренгольц (генеральный директор)
по информации на 21 марта 2019 г.
ОГРН
1023801014060
Адрес
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8
Телефоны
+8 (3952) 79-85-77
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0433 от 28.10.2016 Действует
ЦБРФ СИ № 0433 от 28.10.2016 Действует
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