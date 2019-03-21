Страховая компания Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество (ВостСибЖАСО)

Справка banki.ru о компании

АО «ВостСибЖАСО» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года занимает 145-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Региональная сеть насчитывает 12 представительств и один филиал, расположенные в крупных городах Иркутской области и Республики Бурятия. Центральный офис находится в Иркутске.

АО «ВостСибЖАСО» начало работу на рынке финансовых услуг в марте 1992 года. В настоящее время является универсальной многопрофильной страховой компанией, обслуживающей интересы корпоративных и розничных клиентов в Иркутской области и Республике Бурятия. Общество является действующим членом Ассоциации транспортных страховщиков России и Всероссийского союза страховщиков.

Акционерами компании являются: АО «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (19,58%), ООО «КредоТранс» (17,91%), ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (13,41%), АО «Управляющая компания «Рацио-капитал» (9,96%), Евгений Полынцев (9,68%), Общественная организация – Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиала ОАО «Российские железные дороги» (9,13%), Юрий Беренгольц (7,92%), ООО «Эксперт-Ассист» (7,55%) и др.

Уставный капитал – 135 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 52 чел., страховых агентов-юридических лиц – 8 ед. (из них 1 – страховая организация, 7 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 186 чел. (из них 8 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет актуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юрий Беренгольц (генеральный директор), Антон Беренгольц, Елена Светлова.

Совет директоров: Александр Старцев (председатель), Юрий Беренгольц, Антон Беренгольц, Дмитрий Бабичев, Эдуард Ильин, Владимир Каутц.

Клиенты: ООО «Байкал Логистика», Востсибтранспроект, ООО «Технопарк», «Иркутский государственный университет путей сообщения» и др.

Дата последнего изменения: 21 марта 2019 г.