Страховая компания Розничное и корпоративное страхование (РИКС)

Справка banki.ru о компании

ООО «Розничное и корпоративное страхование» («ООО РИКС») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 146-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основные сборы премий по итогам года пришлись на страхование финансовых рисков (41,04%), страхование имущества юридических лиц (27,4%) и сельскохозяйственное страхование (13,95%). Компания имеет одно обособленное подразделения в Сосногорске (Республика Коми). Головной офис с сентября 2017 года находится в Москве (ранее в Ярославле).

Компания учреждена в мае 1992 года предприятиями Северной железной дороги и страховым обществом «ЖАСО». До февраля 2016 года компания работала под наименованием АО «СК ТЭСТ-ЖАСО», затем была переименована в АО «СК Геворстрах», а в июле 2016 года решением единственного акционера общество сменило название на ООО «Розничное и корпоративное страхование» («ООО РИКС»). C 2003 года компания является членом Российского Союза Автостраховщиков.



В декабре 2016 года ООО «РИКС» подало в Центральный Банк России заявление о добровольном отказе от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (лицензия ОС № 0473-03 от 07.11.2016). 14 апреля 2017 года лицензия на осуществление ОСАГО была отозвана приказом Банка России.

Единственным участником общества является ООО «М-Эксперт» (100%). Конечные владельцы – Дмитрий Краснов (95%) и Сергей Васильев (5%).

С 2011 по 2014 год в деятельности компании отмечается резкое падение сборов (с 155,42 млн рублей в 2011 году до 15,02 млн рублей в 2014-м). Следующий период характеризуется положительной динамикой поступлений. В 2015 году прирост сборов достиг 210,37%, а по итогам 2016-2017 годов – 44,43% и 132,71% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 156,68 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 67,33 млн рублей), из них 44,06% занимают взносы с юридических лиц, 55,94% – с физических лиц. Выплаты в 2017 году составили 30,38 млн рублей, уровень выплат – 19,39%. С января по июнь 2018 года страховщиком собрано 92,01 млн рублей (+116,13% к 2017-му), выплачено 22,04 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 23,96%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает: страхование финансовых рисков (41,04%), страхование имущества (34,78%, из них имущества юридических лиц – 27,4%, имущества граждан – 7,38%), сельскохозяйственное страхование (13,95%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,14%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,47%), страхование грузов (2,33%).

В 2017 году при участии посредников было собрано 154,13 млн рублей премий (98,37% от общего сбора), размер среднего агентского вознаграждения составил 46,5%.

По итогам 2017 года компания получила убыток по РСБУ и МСФО в размере 34,11 млн рублей против прибыли в 6,02 млн рублей годом ранее. Согласно финансовой отчетности за 9 месяцев 2018-го компания получила чистую прибыль в размере 21,72 млн рублей (за аналогичный период 2017-го показан убыток в 8,7 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-физических лиц составила 20 чел., страховых агентов-юридических лиц – 23 ед.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Краснов (генеральный директор), Юрий Мазуров, Сергей Васильев, Анжелика Грушевская (главный бухгалтер).

Банки-партнеры: ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «МИнБанк», ООО «Русфинанс Банк» и др.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.