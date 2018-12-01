Страховая компания СО Геополис

Справка banki.ru о компании

ООО СО «Геополис» – универсальная страховая компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года компания заняла 120-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 35-е место по сборам каско. Основные сборы премий по итогам года пришлись на каско (63,77%) и ОСАГО (21,44%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Москве.

ООО СО «Геополис» создано в мае 2005 года. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, который специализируется на имущественных видах страхования.



Единственным участником СО «Геополис» является ООО «Группа «Страхование. Финансы. Инвестиции». Конечными бенефициарами через ряд российских компаний, относящихся к угольной промышленности выступают топ-менеджер САО «Геополис» Николай Гаркавенко и члены его семьи, а также генеральный директор СО «Геополис» Владимир Чхаидзе. Общество входит в группу компаний «Геополис», включающую еще и САО «Геополис» (144-е место по сборам за 2017 год), специализирующееся на страховании жизни и личном страховании.

СО «Геополис» является членом Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков.

В период 2012-2013 годов компания демонстрировала снижение объемов сборов на 12,9% и 12,59% соответственно. В последующие два года наблюдается существенное увеличение объемов поступлений: в 2014 году – на 76,41%, по итогам 2015-го – на 18,65%. Очередное падение сборов на 29,86% и 24,63% отмечается по итогам 2016-2017 годов. Объем собранной премии в минувшем году составил 375,03 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 497,59 млн рублей), из них 82,24% уплачено физическими лицами, 17,76% занимает доля юридических лиц. Размер страховых выплат в 2017 году составил 250,86 млн рублей, уровень выплат – 66,89%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 140,77 млн рублей (-19,79% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 112,1 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 79,63%.

Основные доли страхового портфеля компании по итогам 2017 года пришлись на автострахование (85,21%, из них каско – 63,77%, ОСАГО – 21,44%), страхование имущества (8,32%, из них имущества юрлиц – 2,68%, физлиц – 5,64%) и добровольное медицинское страхование (5,79%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 314,29 млн рублей (83,8%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,29%.

По итогам 2017 года прибыль страховщика составила 8,91 млн рублей по РСБУ и 24,81 млн рублей по МСФО. Предыдущий год компания завершила с чистой прибылью в размере 61,81 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 46,77 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 71 ед. (из них 29 – страховые организации, 42 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 44 чел. (из них 21 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 17 июля 2018 года).

Руководство: Владимир Чхаидзе (генеральный директор), Ольга Казакова, Юрий Тишин, Станислав Королев, Александр Салин, Шандор Сотмари.

Партнерами по перестрахованию являются российские компании ПАО СК «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», ЗАО «Капитал Перестрахование», СПАО «Ингосстрах» и др.

Клиентами компании являются фактически все угольные предприятия России, такие как «Ростовуголь», «Тулауголь» «Прокопьевскуголь», «Востсибуголь», «Кузбассразрезуголь», «Воркутауголь», «Челябинскуголь», «Приморскуголь», ГУП «Московский городской центр арендного жилья», ООО «АтомСвет», ЗАО «Зырянский угольный разрез», ООО «Пермский щебеночный завод», а также ГУП МО «Мособлгаз», Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», Находкинский судоремонтный завод, Владивостокский морской торговый порт, ООО «Бобровский сырзавод», ГБУ «Агентство инноваций Москвы» и др.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.