Страховая компания Крымская первая страховая компания (КПСК)

Справка banki.ru о компании

ООО «Крымская первая страховая компания» (ООО «КПСК) – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. В 2017 году организация заняла 114-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и стала лидером по сборам в Республике Крым, основном регионе деятельности. Основная доля страхового портфеля компании по итогам года пришлась на страхование имущества юридических лиц (~84% от общего сбора). Компания имеет представительства в Ялте и Севастополе. Головной офис находится в Симферополе.

ООО «КПСК» зарегистрировано в мае 2014 года. Компания стала первой страховой компанией, созданной на территории Республики Крым. По итогам 2014 года приоритетным направлением деятельности ООО «КПСК» являлось страхование ГО владельцев средств водного транспорта (более 45% страхового портфеля). В данном сегменте страхования в 2014 году компания заняла 23-е место по объему собранной премии среди российских страховщиков и первое место – среди страховщиков Крыма. В 2015 году сменила вектор дельности и сконцентрировалась на добровольном медицинском страховании, доля которого в портфеле составила около 50%. Среди медицинских страховщиков Крыма компания заняла первое место по сборам. В 2016-2017 годах приоритетным направлением деятельности стало страхование имущества юридических лиц.



Участниками общества в равных долях являются ООО «СКМ Холдинг» и ООО «Гарант-Сервис». Конечным бенефициаром выступает единственный владелец указанных компаний – Андрей Григоренко (владеет еще одной небольшой региональной страховой организацией, специализирующейся на обязательном медицинском страховании – ООО «СМК «Крыммедстрах»).

За первые три года деятельности на страховом рынке компания показала колоссальный прирост сборов. В 2016 году объем собранной премии составил 2,2 млрд рублей, что во много раз превышает показатели двух предыдущих лет (в 2015-м объем премий составил 83,89 млн рублей, в 2014-м – 12,08 млн). Столь высокий прирост страховых премий связан с получением около 1 млрд рублей за страхование строительства Керченского моста, подрядчиком по которому стала компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. По итогам 2017-го собрано 564,09 млн рублей премий, что на 74,34% меньше показателя предыдущего года. В структуре сборов доминируют поступления по договорам с юридическими лицами (98,64%). Весь объем премий собран в Республике Крым. Размер страхового возмещения в 2017 году составил 11,43 млн рублей, уровень выплат – 2,03%. По итогам 1-го полугодия 2018 года сборы компании сократились на 81,25% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составили 116,26 млн рублей. Размер выплат за последний отчетный период равен 3,69 млн рублей, уровень выплат – 3,17%.

В страховом портфеле компании в 2017 году наиболее существенные доли занимают: страхование имущества юридических лиц (83,65%), каско (3,72%), добровольное медицинское страхование (3,22%), страхование средств водного транспорта (3,13%), страхование ГО владельцев средств водного транспорта (2,92%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 64,25 млн рублей (11,39%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,01%.

В 2017 году компания показала 127,51 млн рублей чистой прибыли по ОСБУ/МСФО, что на 48,96% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 85,6 млн рублей). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании по ОСБУ составила 78,86 млн рублей (-30,38% к показателю за аналогичный период 2017 года).

Уставный капитал – 165 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 6 ед., страховых агентов-физических лиц – 5 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Кондрашов (президент, генеральный директор), Владимир Слюсарь, Наталия Коваль, Инна Педюк (главный бухгалтер).

Партнеры: ООО «Севастопольская экспертная компания», ООО «Ген Лизинг», Савитар Груп, ООО «Регион-Медсервис» и др.

Клиентами компания являются порты, судоходные компании, заводы, автоперевозчики и коммунальные предприятия Республики Крым и города Севастополя, среди которых: ФГКУ Комбинат «Гвардейский» Росрезерва, ГУП РК «Крымские морские порты», ГУП РК «Крымгазсети», ФГУП «Росморпорт», ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ, структура ГК «Ростех»), ГУП Севастополя «Севавтотранс», ООО «СГС Плюс» и др.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.