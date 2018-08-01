Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания НИК-Лайф» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализирующаяся на личном страховании. По итогам 2017 года заняла 206-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 154-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (100% страхового портфеля). Компания не имеет представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ. Головной офис находится в Ульяновске.

ООО «Страховая компания НИК-Лайф» зарегистрировано в ноябре 1992 года как ЗАО СК «Фламинго». В июне 2004 года ЗАО Страховая компания «Фламинго» было реорганизовано в форме преобразования в ООО Страховая компания «Фламинго». В июле 2008 года единственным участником общества принято решение об изменении фирменного наименования на ООО «Страховая компания НИК-Лайф».



Компания является региональным страховщиком, работающим на территории Ульяновской области. В 2017 году на страховом рынке данного региона общество заняло 70-е место по общему объему сборов и 41-е по страхованию от несчастных случаев и болезней, которое является основным направлением деятельности. В марте 2017 года ООО СК «НИК-Лайф» включено в состав Всероссийского союза страховщиков.

Основная деятельность общества направлена на обеспечение услугами страхования структурных единиц и персонала Группы компаний «Волга-Днепр».

Единственным участником общества является ООО «Алькор-Инвест», а конечным собственником выступает Алексей Исайкин. Компания входит в состав Группы компаний «Волга-Днепр»*, наряду с ООО «СК НИК» – универсальной страховой компанией, специализирующейся на страховании авиационных рисков и занявшей по итогам 2017 года 111-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и седьмое место по сборам в сегменте страхования средств воздушного транспорта.

В 2012 году компания собрала 19,2 млн рублей страховых премий против 24,25 млн рублей годом ранее, показав снижение поступлений на 20,85%. В 2013 году негативная динамика сборов ускорилась – размер собранных премий упал на 40,17%. В 2014 году сборы сократились фактически до нуля (- 99,61% к 2013-му), а по итогам 2015-го – снизились еще на 24,44%, размер полученной премии по итогам года составил 34 тыс. рублей. В 2016-м отмечается прирост сборов (+32,35%), а по итогам 2017-го – очередное снижение (-40%). Размер собранной премии в минувшем году составил 27 тыс. рублей, выплаты достигли 11,64 млн рублей. В первом квартале сборы страховщика отсутствуют, объем выплат составил 23,85 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование от несчастных случаев и болезней (100%). Весь объем страховых премий собран компанией путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2017 года общество получило чистую прибыль в размере 32,1 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 33,33 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в размере 12,3 млн рублей по РСБУ и 17,3 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 312 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юлия Урмаева (генеральный директор), Елена Волкова, Любовь Белякова.

Основные клиенты общества: ООО «Волга-Днепр-Москва», ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго», ООО «Волга-Днепр Техникс Москва», ООО «СК НИК».

*Группа компаний «Волга-Днепр» – это мировой лидер в сегменте перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, с 1990 года представляющий российскую грузовую гражданскую авиацию на международном рынке. В составе Группы три ведущих российских грузовых авиакомпании: «Волга-Днепр», «ЭйрБриджКарго», «Атран», а также ряд компаний, оказывающих заказчикам и партнерам страховые, консультационные и образовательные услуги: ООО «СК НИК» (универсальный страховщик), ООО «Страховая компания НИК-Лайф» (личные виды страхования), ООО «Волга-Днепр-Лизинг», ООО «Волга-Тракс», «Корпоративный университет Группы компаний Волга-Днепр» и др. Штат Группы компаний насчитывает около 3500 сотрудников в 9 странах мира. Президентом Группы компаний «Волга-Днепр» с 2002 года является Алексей Исайкин.

Дата последнего изменения: 16 августа 2018 г.