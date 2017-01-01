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Страховая компания РОСТ-Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 001
на 01.01.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-57 463
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
41 967
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
99 182
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО «РОСТ-Страхование» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 232-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 30-е место по сборам в Московской области – основном регионе деятельности. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись каско (62,79%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (30,55%). Компания не имеет филиалов, а также дочерних, ассоциированных и зависимых обществ. Головной офис расположен в Химках.

С 27 июня 2016 года компания находилась в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО СК «Аскор» (универсальный страховщик, занявший 266-е место по объему сборов в ренкинге российских страховых компаний в 2015 году). По состоянию на 19 октября 2016 года ООО «РОСТ-Страхование» прекратило деятельность как юридическое лицо.

ООО «РОСТ-Страхование» – многопрофильная страховая компания, основана в 2002 году под названием ООО «Страховая компания «Каравелла». Переименование в ООО «РОСТ-Страхование» произошло в феврале 2013 года.

В октябре 2016 года компания завершила процедуру передачи страхового портфеля ООО СК «Аскор».

Участником страхового общества является ООО «Издательский дом «Верба» (доля участия – 99,99%), единственным владельцем которого выступает Валентина Огаркова.

В последние несколько лет компания демонстрирует существенные колебания объемов поступлений. Так, в 2012 году темпы прироста составили 360,45% (37,84 млн рублей премий против 8,22 млн рублей годом ранее). В 2013 году наблюдается резкое сокращение объемов страховых взносов (-74,08%), а в 2014 году зафиксирован очередной существенный прирост сборов (+763,33%). По итогам 2015 года отмечается очередное существенное снижение объемов сборов (-50,44%).

Объем собранной премии в 2015 году составил 41,97 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 84,68 млн рублей), из них 60,29% занимают сборы с физических лиц и 39,71% – с юридических лиц. Весь объем страховых премий собран в Московской области. Выплаты в 2015 году составили 99,18 млн рублей. Уровень выплат – 236,33%. По итогам первых трёх кварталов 2016 года страховщиком собрано 13,09 млн рублей (минус 53,84% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 9,47 млн рублей. Уровень выплат за 9 месяцев 2016 года составил 72,34%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: каско (62,79%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (30,55%), страхование имущества юридических лиц (5,35%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 17,29%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 225,6 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 173,22 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала убыток в размере 57,46 млн рублей по РСБУ и совокупный доход в 121,09 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 января 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют, среднесписочная численность работников – 6 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 9 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Лебедев (генеральный директор), Наталья Старкова (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 31 января 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «РОСТ-Страхование»
лицензия ЦБРФ СИ № 3720 от 29.12.2014
Руководитель
Сергей Евгеньевич Лебедев (генеральный директор)
по информации на 31 января 2017 г.
ОГРН
1027739101444
Адрес
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д. 15
Телефоны
+7 (495) 984-21-06
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3720 от 29.12.2014 Действует
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