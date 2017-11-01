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Страховая компания Диамант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
140 000
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-7 350
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
26 730
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
6 689
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Диамант» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 191-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 23-е место по страхованию ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (доля 61,76% в страховом портфеле). Филиалы компании работают в Санкт-Петербурге и Казани. Головной офис находится в Москве.

12 июля 2018 года Банк России приказом № ОД-1753 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Диамант». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

ООО СК «Диамант» было образовано в октябре 1993 года под названием ЗАО СК «Гарантия». Позже компания сменила название на ЗАО СК «Экстраполис». С января 2013 года компания начала работать как ЗАО СК «Диамант». В июне 2014 года была проведена реорганизация путем преобразования ЗАО СК «Диамант» в ООО СК «Диамант». В настоящее время компания предлагает страховую защиту на рынке страховых услуг Центральной России, Поволжья и Северо-Запада, активно продвигаясь в сторону Дальнего Востока и Сибири.

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков и Национальной страховой гильдии.

21 января 2016 года Банк России приказом № ОД-152 приостановил действие лицензии компании на осуществление страхования в связи с неисполнением страховщиком надлежащим образом предписания Банка России, а именно – несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. 1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3738 возобновил действие лицензий компании на осуществление страхования в связи с устранением нарушений страхового законодательства, а также, принял решение о выдаче лицензии на осуществление ОСАГО.

Участниками компании выступают Юлия Середкина (31,36%), Константин Костюшко (25%), Светлана Кичко (25%) и Дмитрий Косяков (18,64%).

В 2012 году компания демонстрировала резкое снижение поступлений, собрав 84 тыс. рублей против 37,93 млн рублей годом ранее. В 2013 году отмечается значительный прирост – объем собранной премии составил 20,73 млн рублей. В последующие годы сохранилась позитивная динамика сборов: в 2014 году объем поступлений увеличился на 109,26%, а по итогам 2015-го – на 74,67%. В 2016 году сборы компании вновь резко сократились (минус 60,27%), объем собранной премии составил 30,11 млн рублей против 75,79 млн рублей в 2015-м. В структуре сборов 69,24% составляют премии по договорам с юридическими лицами, 30,76% – доля физлиц. Размер страховых выплат в 2016 году достиг 24,88 млн рублей, уровень выплат – 82,62%. По итогам первого полугодия 2017 года обществом собрано 11,43 млн рублей (минус 48,2% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено 4,53 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 39,67%.

Основные доли страхового портфеля по итогам 2016 года пришлись на страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (61,76%) и каско (33,73%). Оставшиеся 4,51% занимают: имущественное страхование юридических и физических лиц (1,41%), страхование от несчастных случаев и болезней (1,52%), страхование грузов и других видов гражданской ответственности.

В 2016 году при помощи посредников страховщиком собрано 11,99 млн рублей (39,83%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,74%.

По итогам 2016 года страховщик получил отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 7,35 млн рублей по РСБУ и 3,89 млн рублей по МСФО. В предыдущем году компания также показала убыток, размер которого составил 6,33 млн рублей по РСБУ и 4,54 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 140 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 7 ед., страховых агентов-физических лиц – 15 чел., среднесписочная численность работников – 21 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 24 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Скворцов (генеральный директор), Ольга Серкина, Вера Картинина.

Дата последнего изменения: 13 июля 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Диамант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1363 от 22.05.2015
Руководитель
Александр Михайлович Малашкин (руководитель временной администрации)
по информации на 24 июля 2018 г.
ОГРН
1027739453411
Адрес
105062, г. Москва, Фурманный пер., д. 9/12, оф. 501
Телефоны
+7 (495) 461-67-01
8 800 700-98-79
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1363 от 22.05.2015 Отозвана

Банк России приказом от 12.07.2018 № ОД-1753 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Диамант». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
ЦБРФ СИ № 1363 от 22.05.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1363 - 03 от 01.11.2016 Отозвана
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