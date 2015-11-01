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Страховая компания Аврора-Гарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
150 000
на 01.11.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
2 687
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
740 726
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
280 778
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование грузов
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Аврора-Гарант» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года занял 119-е место по размеру собранной страховой премии (740,73 млн рублей), 53-е место по сборам на рынке перестрахования (137,83 млн рублей) и 24-е место по сборам в сегменте ДМС. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось страхование ДМС (более 90%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из договоров страхования имущества юридических лиц (50,15%) и ДМС (41,22%). Деятельность компании осуществляется на территории Московской области (100% сборов). Компания представлена головным офисом в г. Видное (Московская область) и дополнительным офисом в Москве.

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2550 отозвал лицензию на осуществление перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-471 отозвал лицензию на осуществление страхования в связи с неустранением ООО «СК «Аврора-Гарант» нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3722), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Аврора-Гарант» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года занял 119-е место по размеру собранной страховой премии (740,73 млн рублей), 53-е место по сборам на рынке перестрахования (137,83 млн рублей) и 24-е место по сборам в сегменте ДМС. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось страхование ДМС (более 90%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из договоров страхования имущества юридических лиц (50,15%) и ДМС (41,22%). Деятельность компании осуществляется на территории Московской области (100% сборов). Компания представлена головным офисом в г. Видное (Московская область) и дополнительным офисом в Москве.

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2550 отозвал лицензию на осуществление перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

СК «Аврора-Гарант» работает на страховом рынке с 2000 года. Компания специализируется на предоставлении услуг в области акушерства, гинекологии, а так же педиатрии, заключая контракты на ведение беременности, помощь в родах. По сборам в сегменте ДМС в Московской области компания заняла первое место по итогам 2014 года.

Участником организации является ООО «Агентство по анализу и маркетинговому исследованию рынка «ПАМИР» (100%). Конечным бенефициаром компании выступает ее генеральный директор Сергей Казанцев.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала увеличение объемов сборов на 17,84% и 28,71% соответственно. В 2014 году зафиксировано снижение объемов поступлений на 13,83%.

Объем страховых премий в 2014 году достиг 740,73 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 859,64 млн), 91,6% из них составляют сборы с физических лиц. Весь объем сборов осуществлен в Московской области. Выплаты в 2014 году достигли 280,78 млн рублей. Уровень выплат – 37,91%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 521,46 млн рублей (прирост 52,77% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 165,77 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял на 92,21% из договоров по добровольному медицинскому страхованию и 5,99% – из страхования грузов.

Размер перестраховочных премий в 2014 году незначительно сократился (менее 1%) по сравнению с предыдущим отчетным годом (137,83 млн рублей против 139 млн рублей годом ранее). В первом полугодии 2015 года отмечено резкое снижения сборов на рынке перестрахования – собрано 3,46 млн рублей против 50,42 млн рублей в аналогичном периоде 2014 года (минус 93,15%). Перестраховочный портфель в 2014 году составляли страхование имущества юридических лиц (50,15%), ДМС (41,22%) и страхование грузов (7,56%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 571,53 млн рублей (77,16%), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,6%.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 2,69 млн рублей, по МСФО показан убыток – 67,19 млн рублей.

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2015 года).

Рейтинг компании:

Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг надежности СК «Аврора-Гарант» на уровне «В+» («удовлетворительная степень надежности») и отозвало рейтинг в связи с окончанием срока действия договора. Дата подтверждения и отзыва 27 июля 2015 года.

Руководство: Сергей Казанцев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 февраля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Аврора-Гарант»
лицензия ЦБРФ С № 3332 50 от 06.10.2014
Руководитель
Максим Владимирович Каратаев (конкурсный управляющий)
по информации на 31 мая 2016 г.
ОГРН
1027700074390
Адрес
142700, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, пом. 11
Телефоны
+7 (495) 958-38-21
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ С № 3332 50 от 06.10.2014 Отозвана

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-471 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «СК «Аврора-Гарант».

Данное решение принято в связи с неустранением ООО «СК «Аврора-Гарант» нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ЦБРФ П № 3332 50 от 06.10.2014 Отозвана

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2550 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «СК «Аврора-Гарант» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

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