Страховая компания Аврора-Гарант

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Аврора-Гарант» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года занял 119-е место по размеру собранной страховой премии (740,73 млн рублей), 53-е место по сборам на рынке перестрахования (137,83 млн рублей) и 24-е место по сборам в сегменте ДМС. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось страхование ДМС (более 90%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из договоров страхования имущества юридических лиц (50,15%) и ДМС (41,22%). Деятельность компании осуществляется на территории Московской области (100% сборов). Компания представлена головным офисом в г. Видное (Московская область) и дополнительным офисом в Москве.

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2550 отозвал лицензию на осуществление перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-471 отозвал лицензию на осуществление страхования в связи с неустранением ООО «СК «Аврора-Гарант» нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3722), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Аврора-Гарант» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года занял 119-е место по размеру собранной страховой премии (740,73 млн рублей), 53-е место по сборам на рынке перестрахования (137,83 млн рублей) и 24-е место по сборам в сегменте ДМС. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось страхование ДМС (более 90%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из договоров страхования имущества юридических лиц (50,15%) и ДМС (41,22%). Деятельность компании осуществляется на территории Московской области (100% сборов). Компания представлена головным офисом в г. Видное (Московская область) и дополнительным офисом в Москве.

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2550 отозвал лицензию на осуществление перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

СК «Аврора-Гарант» работает на страховом рынке с 2000 года. Компания специализируется на предоставлении услуг в области акушерства, гинекологии, а так же педиатрии, заключая контракты на ведение беременности, помощь в родах. По сборам в сегменте ДМС в Московской области компания заняла первое место по итогам 2014 года.

Участником организации является ООО «Агентство по анализу и маркетинговому исследованию рынка «ПАМИР» (100%). Конечным бенефициаром компании выступает ее генеральный директор Сергей Казанцев.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала увеличение объемов сборов на 17,84% и 28,71% соответственно. В 2014 году зафиксировано снижение объемов поступлений на 13,83%.

Объем страховых премий в 2014 году достиг 740,73 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 859,64 млн), 91,6% из них составляют сборы с физических лиц. Весь объем сборов осуществлен в Московской области. Выплаты в 2014 году достигли 280,78 млн рублей. Уровень выплат – 37,91%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 521,46 млн рублей (прирост 52,77% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 165,77 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял на 92,21% из договоров по добровольному медицинскому страхованию и 5,99% – из страхования грузов.

Размер перестраховочных премий в 2014 году незначительно сократился (менее 1%) по сравнению с предыдущим отчетным годом (137,83 млн рублей против 139 млн рублей годом ранее). В первом полугодии 2015 года отмечено резкое снижения сборов на рынке перестрахования – собрано 3,46 млн рублей против 50,42 млн рублей в аналогичном периоде 2014 года (минус 93,15%). Перестраховочный портфель в 2014 году составляли страхование имущества юридических лиц (50,15%), ДМС (41,22%) и страхование грузов (7,56%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 571,53 млн рублей (77,16%), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,6%.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 2,69 млн рублей, по МСФО показан убыток – 67,19 млн рублей.

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2015 года).

Рейтинг компании:

Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг надежности СК «Аврора-Гарант» на уровне «В+» («удовлетворительная степень надежности») и отозвало рейтинг в связи с окончанием срока действия договора. Дата подтверждения и отзыва 27 июля 2015 года.

Руководство: Сергей Казанцев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 февраля 2016 г.